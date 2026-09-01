Fußball

BVB überrollt HEBC im Pokal: Tor-Show, Rekord und schöne Szenen nach dem Spiel

Der BVB und der HEBC trafen sich nach der Partie zu einem gemeinsamen Foto vor den Fans. WITTERS

Der HEBC verlor im DFB-Pokal mit 5:0 gegen Borussia Dortmund. Neben einem neuen Rekord kam es nach dem Spiel zu schönen Szenen. Der MOPO-Liveticker zum Nachlesen.