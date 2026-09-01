Fußball
BVB überrollt HEBC im Pokal: Tor-Show, Rekord und schöne Szenen nach dem Spiel
Der HEBC verlor im DFB-Pokal mit 5:0 gegen Borussia Dortmund. Neben einem neuen Rekord kam es nach dem Spiel zu schönen Szenen. Der MOPO-Liveticker zum Nachlesen.
Das war es also. Das Spiel des Lebens, auf das der HEBC so lange hingefiebert hat. Für die große Pokal-Sensation reichte es am Ende nicht gegen den übermächtigen BVB, der schlussendlich mit 5:0 gewann und in die zweite Runde des DFB-Pokals einzog. Nach starken 30 HEBC-Minuten sorgte ein Eigentor von Kapitän Janek Wrede (30.) für den Beginn eines regelrechten BVB-Rauschs. Bis zur Halbzeit legten Daniel Svensson (36.) und Samuel Inácio (41., 45.+2) noch drei weitere Treffer nach. Den Schlusspunkt setzte Fábio Silva in der 59. Minute vor 45.916 Fans, die für eine Rekord-Kulisse eines Oberligisten sorgten. Nach dem Spiel trafen sich beide Teams für ein gemeinsames Bild vor den Fans.
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