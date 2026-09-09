Es war ein wilder Start in die Champions-League-Saison von Borussia Dortmund. Kein Wunder, dass da auch mal etwas durcheinander geraten kann. Der BVB gewann sein erstes Gruppenspiel im Signal Iduna Park gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal knapp mit 3:2 und sorgte sich im Anschluss vor allem um den zusammengebrochenen Konstantinos Karetsas. Eine Panne bei der Mannschaftsaufstellung ging da fast unter.

Als im Stadion auf der Anzeigetafel die Auswechselspieler aufgelistet wurden, tauchte auf dieser plötzlich ein Name auf, der mit Borussia Dortmund eigentlich gar nichts zu tun hat. Mit der Nummer 17 wurde nicht BVB-Profi Carney Chukwuemeka aufgeführt, sondern HSV-Star Fábio Vieira.

HSV-Star auf der Anzeigetafel im Signal Iduna Park

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Ein entsprechendes Foto von der Anzeigetafel wurde am Abend auf der Plattform „X“ geteilt. „Tut mir leid, liebe HSV-Fans, aber Fábio Vieira gehört jetzt uns“, schrieb der User, der den Schnappschuss postete.

Sorgen um Griechen-Star Karetsas

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Wie es zu dem Fauxpas kommen konnte, ist unklar. Vieira selbst war bei der 0:2-Auftaktniederlage des HSV gegen die Borussia noch gar nicht wieder zurück in Hamburg. Sein Transfer wurde erst einen Tag später eingetütet und am Deadline Day offiziell. Chukwuemeka wird von der Panne nichts mitbekommen haben. Der österreichische Nationalspieler kam in der 82. Minute für Arsenal-Leihgabe Ethan Nwaneri aufs Feld und brachte den Auftaktsieg des BVB ins Ziel.

Der wurde überschattet vom Zusammenbruch des neuen Zauber-Griechen Karetsas, der in der 24. Minute plötzlich ohne Einwirkung des Gegners auf dem Rasen zusammensackte und unter Tränen mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste. Er wurde in der Nacht im Krankenhaus untersucht. Schon gegen den HSV hatte sich Landsmann Giannis Konstantelias das Kreuzband gerissen.