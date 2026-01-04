„Hatte schwierige Zeiten“: BVB-Kapitän Can äußert sich zu seiner Zukunft

Kapitän Emre Can rechnet auch über den Sommer hinaus mit einem Verbleib bei Borussia Dortmund. Im Fußball solle man „niemals etwas festlegen. Man wird sehen. Aber Stand heute: Ja, ich werde auch im nächsten Jahr hier beim BVB sein“, sagte der 31-Jährige in einem Sky-Interview im Trainingslager im spanischen Marbella.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus, könnte sich laut Medienberichten jedoch durch eine Option automatisch verlängern. Can berichtete von Gesprächen mit den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben und zeigte sich zuversichtlich, dass bald eine Entscheidung fällt.

„Der Verein hat extrem viel Vertrauen in mich – und ich habe extrem viel Vertrauen in den Verein. Ich bin sehr glücklich hier. Ich hatte auch schwierige Zeiten, aber der Verein stand immer hinter mir“, sagte Can, der sich nach monatelanger Pause aufgrund von Adduktorenbeschwerden erst im Verlauf der Bundesliga-Hinrunde zurückgemeldet hatte.

Neben seiner eigenen Zukunft äußerte sich der BVB-Kapitän, der seit 2020 in Dortmund unter Vertrag steht, auch zu anderen Schlüsselspielern des Tabellenzweiten. Über Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Julian Brandt sagte Can: „Ich würde mir sehr wünschen, dass alle drei bleiben. Es sind erstens Topjungs und zweitens Topspieler. Ich glaube, der BVB braucht Topspieler – und das sind sie.“ (sid/lam)