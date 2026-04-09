„Mein Wunsch“: Doch noch eine WM-Chance für Hamburger Nationalspieler?

Niko Kovac hofft, den derzeit verletzten und bei Borussia Dortmund schmerzlich vermissten Nationalspieler Felix Nmecha im Saisonendspurt nochmals einsetzen zu können. Dies sei jedoch „keine Prognose“, sondern „mein Wunsch“, betonte der Trainer vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

„Felix ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Er hat die Gabe, Räume zu erkennen, Räume zu bespielen“, sagte Kovac über den gebürtigen Hamburger Nmecha, der seit Ende März wegen einer Außenbandverletzung im Knie fehlt. Der Mittelfeldspieler hatte deshalb seine Reise zur Nationalmannschaft absagen müssen und fürchtet um seine WM-Teilnahme. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte betont, es bestehe „auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann“.

Beim jüngsten 2:0 des BVB beim VfB Stuttgart sei das Fehlen von Nmecha spürbar gewesen, sagte Kovac: „Der BVB mit Felix ist anders als der BVB ohne Felix. Jeder einzelne gibt seine Note mit dazu.“

BVB hofft auf Nmecha-Comeback in dieser Saison

Niko Kovac hofft auf ein baldiges Comeback von Felix Nmecha. Imago / Team2 Niko Kovac hofft auf ein baldiges Comeback von Felix Nmecha.

Das Achtelfinal-Aus im eigenen Stadion im DFB-Pokal gegen Leverkusen spiele nun keine Rolle mehr und sei abgehakt. Der BVB habe „ein gutes Spiel“ gemacht, aber „unglücklich verloren“, sagte Kovac. Es sei offensichtlich, dass es sich um „zwei ebenbürtige Mannschaften“ handle, beim Wiedersehen erwarte er ein „50:50-Spiel“.

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Dortmund liegt als Tabellenzweiter neun Punkte hinter Bayern München und elf vor dem ersten Verfolger RB Leipzig. Er werde dennoch nicht im großen Stil rotieren, sagte Kovac. Die Leistung zähle, jeder Spieler könne sich empfehlen. (sid/ch)