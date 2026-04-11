Bei BVB-Heimpleite gegen Leverkusen: Darum wurde der Fan-Support eingestellt

Bayer Leverkusen hat die Siegesserie von Borussia Dortmund beendet und seine Hoffnung auf den Champions-League-Einzug erhalten. Bayer gewann beim schwachen Tabellenzweiten am Samstag durch ein Tor von Robert Andrich mit 1:0 und rückte zumindest für eine Nacht bis auf einen Punkt an den viertplatzierten VfB Stuttgart heran. Der BVB kassierte nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage.

Andrich (42.) nutzte vor 81.365 Zuschauern in einem größtenteils faden Spiel einen Fehler der BVB-Abwehr zum Siegtreffer. Er fing einen schludrigen Pass von Ramy Bensebaini ab und traf mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck.

Schlotterbecks Vertragsverlängerung sorgt weiterhin für Gesprächsstoff

Beim BVB war die Stimmung noch stark durch die Personalie Nico Schlotterbeck geprägt. Das Thema ist durch die Vertragsverlängerung bis 2031 geklärt – aber nicht vom Tisch. Die Diskussion über eine mögliche Ausstiegsklausel für europäische Topvereine hält den BVB in Atem, der neue Sportdirektor Ole Book wollte darauf vor dem Anpfiff bei Sky nicht inhaltlich eingehen.

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Medienberichten zufolge könnte Schlotterbeck bereits im Sommer wechseln – laut Bild-Zeitung allerdings nicht zu Bayern München. Beim Verlesen der Aufstellung gab es deutlich vernehmbare Pfiffe von der Südtribüne gegen den Ersatzkapitän, die sich im Laufe des Spiels legten.

Nicht übermäßig schön, aber erfolgreich zu spielen, ist der BVB-Modus dieser Saison. Nach dem glücklichen Sieg in Stuttgart begannen die Dortmunder aktiver, sie hatten mehr Ballbesitz ohne große Torchancen – bis Julian Brandt den Ball aus dem Strafraum Richtung Winkel schlenzte. Loic Badé rettete mit dem Kopf auf der Linie (18.). Bayer hatte tabellarisch gesehen mehr Anlass zur Offensive, aber davon war sehr wenig zu sehen.

Reanimation sorgt für Stille im Signal Iduna Park

Nach einer halben Stunde war das Spiel richtig schwach: Bezeichnend, wie BVB-Torhüter Gregor Kobel ein Pass im Aufbau misslang, Christian Kofane frei zum Schuss kam – den Ball aber harmlos zurück in Kobels Arme spielte (33.). Der Dortmunder Fehler vor dem 0:1 passte perfekt ins Bild. Der BVB enttäuschte, erst spät stemmte er sich etwas mehr gegen die drohende Niederlage. Serhou Guirassy (83.) traf die Latte, Brandt (90.+3) schoss knapp vorbei

In der zweiten Halbzeit stellten beide Fangruppen die Unterstützung wegen eines medizinischen Notfalls ein. „Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern“, teilte der BVB via X mit. Weitere Details zu dem Vorfall und zum Zustand der Person waren zunächst nicht bekannt. (sid/tb)