Beim DFB-Pokal-Spiel vom HEBC gegen Borussia Dortmund wird das HSV-Stadion teilweise zur schwarz-gelben Bühne. Ein Flitzer sorgte für Gelächter.

Das Publikum im Volksparkstadion erhob sich, als Schiedsrichter Tom Bauer zur Halbzeit pfiff. Dabei stand es da bereits 0:4 aus Sicht des gastgebenden Teams. Bei einer Partie des HSV vor eigener Kulisse wäre das wohl undenkbar. Aber am Dienstagabend war eben einiges anders in der Arena des Bundesligisten. Der Oberligist HEBC durfte es für sein „Jahrhundertspiel“ gegen Borussia Dortmund (0:5) kurzfristig seine Heimspielstätte nennen. Und die 45.917 Besucher machten das Beste draus.

Die Fans der Eimsbütteler, die sich auch auf der Nordtribüne tummelten, wo normalerweise die HSV-Ultras zu Hause sind, skandierten im Rahmen der ersten DFB-Pokal-Runde immer wieder „Heeeeim-Spiel“. Die Stimmungshoheit gehörte über einige Phasen ihnen – vor allem dann, wenn die HEBC-Kicker Zweikämpfe gewannen, Schüsse blockten oder parierten. Als Torwart Jannik Schoon den Schuss von Nationalspieler Felix Nmecha hielt (25.), feierte das Gros der Zuschauer das fast wie ein Tor für den Underdog.

„Scheiß HSV“-Sprechchöre von den Dortmundern

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Der HEBC hielt 33 Minuten lang hinten die Null. Der HSV war beim Bundesliga-Auftakt in Dortmund (0:2) bereits nach neun Minuten in Rückstand geraten. Die Fans der beiden Bundesligisten betrachten sich nicht gerade mit Wohlwollen, im Gegenteil. Beweis: Den Pokal-Auswärtstrip in den Volkspark nutzten die BVB-Fans, um gegen den Gegner vom vergangenen Samstag zu sticheln.

Die HEBC-Fans äußerten ihre Hoffnung auf eine Sensation auch mit diesem Transparent. IMAGO/Claus Bergmann

„Scheiß HSV“, ertönte es bereits nach rund 70 Sekunden auf der Südtribüne des Volksparks, die an diesem Abend in schwarz-gelber Farbe daherkam. Der HEBC-Anhang verteidigte sich – sowie den Stadionvermieter HSV – und antwortete im Chor: „Ladi, Ladi, Ladi, Ladioo, BVB, H*** …“.

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HEBC-Fans honorieren gute Aktionen der Spieler

Auch Botschaften platzierten die zu mehreren Tausend angereisten Dortmunder. „VAR DAUERHAFT ABSCHAFFEN“, stand – angesichts der Videobeweis-Abwesenheit in der ersten Pokalrunde – auf einem Transparent, das die Borussen-Fans kurz und bis zur 37. Minute präsentierten. Da hatte Daniel Svensson gerade zum 0:2 getroffen, was der Stimmung in der Gästekurve zuträglich war. Später hieß es angesichts des Termins in Richtung des DFB: „Erste Pokalrunde nur am Wochenende! Stoppt den Vermarktungswahnsinn!“

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Die Südtribüne im Volkspark war am Dienstag den BVB-Fans vorbehalten. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

Die Besucher, die es mit dem HEBC hielten, wurden angesichts des schnell wachsenden Rückstands etwas leiser. Lauten Szenenapplaus gab es dennoch immer wieder – und schon nach 45 Minuten Standing Ovations. Fünftliga-Spieler und -Fans genossen das unvergessliche Erlebnis gemeinsam. „Das werde ich nie vergessen. Das ist wie ein Sechser im Lotto“, meinte Amateur-Stürmer Tjorve Köhler. „Einfach magisch, dass so viele Zuschauer kommen. Man kann nur dankbar sein für den Support.“ Kapitän Janek Wrede stimmte zu und ergänzte: „Die Dortmunder haben einen großen Anteil daran, dass das ein fantastischer Abend für uns war. Da sind ein paar kleine Tränchen im Auge.“

Mann läuft auf den Platz – Ordner greifen ein

Ein männlicher Flitzer übertrieb es zu Beginn der zweiten Hälfte allerdings. Er kam von einem der nördlichen Ränge, sprintete einmal quer über den Rasen, kehrte um, umkurvte den ersten Ordner, rutschte dann aber aus und wurde in die Katakomben begleitet. Seine Sonnenbrille verlor der Mann bei seiner wilden Laufeinlage, die für ihn Folgen haben dürfte, nicht. Die anderen Zuschauer quittierten die Aktion mit Gelächter und Raunen.

Der BVB und der HEBC trafen sich nach der Partie zu einem gemeinsamen Foto vor den Fans. WITTERS

Als aber die HEBC-Kicker stückweise ausgewechselt wurden, brandete stets großer Applaus auf. Sogar eine „La Ola“ bahnte sich nach 71 Minuten ihren Weg durch das (halbe) Rund, ehe die Dortmunder Fans sie unterbrachen. Das löste Pfiffe aus – zum einzigen Mal an diesem historischen Dienstagabend. Diesen dürfte auch Lothar Matthäus nicht vergessen. Der RTL-Experte hatte vor dem Anpfiff beinahe brüllend ins Mikrofon gesagt: „Ich freue mich, dass ich auch mal bei so einem Spiel dabei sein darf!“

BVB-Trainer Kovac schwärmt vom Oberligisten

Hinterher staunte nicht zuletzt Philipp Obloch. „Die gelbe Wand hatte Spaß. Die lila Wand hat auch richtig dagegengehalten. Ich bin richtig stolz. Das Stadion war mega“, sagte der HEBC-Coach und äußerte „einen Dank an ganz Hamburg, dass so viele Menschen hier waren und uns unterstützt haben“.

Niko Kovac geriet ebenfalls ins Schwärmen. Der BVB-Trainer hatte unmittelbar nach dem Spielende ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit den Spielern beider Mannschaften auf dem Platz ermöglicht – und konstatierte auf der Pressekonferenz: „Wir haben heute gesehen, wie schön Fußball sein kann, welche Atmosphäre dieses Stadion bringt und welche Leidenschaft ein Fünftligist hat. Was nach dem Spiel geschehen ist, hat man in der Form selten gesehen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute alle Zeitzeugen geworden sind.“