Bericht: BVB mit Schlotterbeck einig – Mega-Gehalt und Ausstiegsklausel

Borussia Dortmund macht im Bemühen um den Verbleib von Nationalspieler Nico Schlotterbeck anscheinend Fortschritte. Informationen der „Bild“ zufolge ist ein neuer Vertrag bis 2031 „nahezu vollständig ausgehandelt“.

Schlotterbeck (26) soll künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen können und eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs erhalten, die frühestens im übernächsten Sommer greife. Der DFB-Star habe Signale gesendet, dass er sich eine Zukunft in Dortmund vorstellen könne. Der BVB kommentierte den Bericht am Dienstag zunächst nicht.

Matthias Sammer sieht Schlotterbeck als Gesicht einer neuen BVB-Epoche

Der BVB will um Schlotterbeck, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, eine neue Mannschaft aufbauen. „Dortmund ist in Epochen geprägt – und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen, und Schlotterbeck kann ein Gesicht einer Epoche werden“, sagte Klub-Berater Matthias Sammer bei Sky. „Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt.“

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Schlotterbecks derzeitiger Vertrag läuft 2027 aus. In der letzten Phase der Verhandlungen wird auch Ole Book mit am Tisch sitzen. Der 40-Jährige wurde am Montag als neuer Sportdirektor präsentiert. Von Sebastian Kehl hatte sich der BVB am Sonntag getrennt. Sammer hält dessen Absetzung angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate für logisch. Kehls Nachfolger beim BVB feiert er derweil. Book zu holen sei eine „fantastische Idee. Sie ist mutig, sie ist eine Herausforderung, aber sie ist analytisch.“ Wird der Schlotterbeck-Deal Books erster Coup als BVB-Macher? (sid/dj)