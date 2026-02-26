Vor Klassiker gegen den FC Bayern: Borussia warnt seine Fans

Weil ein Verkehrschaos droht, mahnt Borussia Dortmund alle Fans vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu einer „sehr frühzeitigen“ Anreise – am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Gewerkschaft ver.di plant für Freitag und Samstag ganztägige Streiks im öffentlichen Personennahverkehr.

Sämtliche Stadtbahn- und Buslinien sowie die H-Bahn von DSW21 werden nicht fahren, warnte der BVB. Der Fernverkehr der Bahn und der Regionalverkehr (S-Bahnen, RE und RB) seien nicht betroffen.

BVB- und Bayern-Fans sollten vom Hauptbahnhof laufen

Fans ohne Parkausweise für die Parkplätze A bis F werden eindringlich gebeten, am Spieltag erst gar keine Anfahrt zu unternehmen. Sie sollen möglichst außerhalb parken und den Rest des Weges anderweitig zurücklegen. Einige Parkhäuser verlängern ihre Öffnungszeiten.

„Falls ihr von außerhalb anreist, fahrt bitte mit der Deutschen Bahn, die nicht bestreikt wird, bis zum Hauptbahnhof“, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch: Das Stadion sei „von dort aus zu Fuß in 40 Minuten zu erreichen“.

Zwei weitere Großevents in Dortmund am Samstag

Nach dem Verlassen des Stadions seien lange Wartezeiten einzuplanen. „Wir alle werden am Samstag mehr denn je darauf angewiesen sein, dass jeder Zuschauer seine individuelle An-/Abreise vorab sorgfältig durchdenkt und die geschilderten Informationen nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern berücksichtigt“, schrieb der BVB.

Nebenan in der Westfalenhalle wird beim „Arena Rave“ am Samstagabend mit 8000 Besuchern gerechnet. In der Helmut-Körnig-Halle werden zudem am Wochenende die deutschen Hallen-Meisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. (sid/ea)