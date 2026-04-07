BVB-Gerüchte: Diese Stürmer werden als Guirassy-Nachfolger gehandelt

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren – und neben dem Schlotterbeck-Poker stellt sich vor allem die Frage: Wer ersetzt BVB-Topstürmer Serhou Guirassy (30), sollte es im Sommer zum Abschied kommen? Ein Abgang des Angreifers gilt intern offenbar als realistisches Szenario. Entsprechend sondieren die Dortmunder bereits den Markt nach möglichen Nachfolgern.

Als naheliegende Lösung gilt dabei laut „Bild“ Fisnik Asllani (23). Der Hoffenheimer (Vertrag bis 2031, Marktwert laut transfermarkt.de: 30 Mio. Euro) zählt zu den Shootingstars der Bundesliga-Saison (neun Tore, sieben Vorlagen) und hat mit starken Leistungen das Interesse mehrerer Klubs geweckt. Allerdings ist die Konkurrenz groß, konkrete Gespräche mit dem BVB sollen bislang noch nicht stattgefunden haben.

Neben Asllani beschäftigt sich Dortmund dem Bericht zufolge auch mit Nick Woltemade. Der deutsche Nationalspieler steht aktuell bei Newcastle United unter Vertrag und wird als weitere Option für den Angriff gehandelt. Nachdem er bei den „Magpies“ zuletzt in einer tieferen Rolle zum Einsatz kam, geriet Woltemade mit dem Ausbleiben von weiteren Treffern in die Kritik. In der Liga steht Woltemade bislang bei zehn Scorern in 27 Spielen.

BVB: Asllani oder Woltemade als Guirassy-Ersatz?

Nick Woltemade wird beim BVB als mögliche Sturm-Alternative gehandelt. IMAGO/pepphoto Nick Woltemade wird beim BVB als mögliche Sturm-Alternative gehandelt.

Woltemade könnte eine Alternative sein, falls sich ein Transfer von Asllani als zu kompliziert oder teuer erweist. Auch andere Berichte nennen ihn bereits als möglichen Kandidaten im Zuge der BVB-Planungen. Allerdings ist ein Wechsel alles andere als einfach. Woltemade (Vertrag bis 2031) war erst im vergangenen Sommer für stolze 75 Millionen Euro Ablöse von Stuttgart nach England gewechselt und plant aktuell offenbar keinen schnellen Abschied. Einzig ein Leihgeschäft scheint für den BVB eine halbwegs realistische Möglichkeit bei Woltemdade zu sein.

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Klar ist: In Dortmund wird aktuell viel durchgespielt. Die Verantwortlichen wollen vorbereitet sein, sollte Guirassy (Vertrag bis 2028, Marktwert laut transfermarkt.de: 40 Mio. Euro) tatsächlich gehen. Ob am Ende Asllani, Woltemade oder doch ein ganz anderer Name den Weg zum BVB findet, ist offen. Bewegung dürfte aber spätestens nach der Saison in die Personalie kommen.