BVB-Abwehrsorgen halten an: DFB-Star fällt weiter aus

Borussia Dortmund muss auch im Topspiel beim Tabellenfünften RB Leipzig auf seine vier verletzten Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mané verzichten. Schon beim 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Atalanta Bergamo hatten sie gefehlt.

Der unter muskulären Problemen leidende Schlotterbeck trainiere zwar und fühle sich gut, sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig, „aber wir müssen vernünftig sein, es ist eine Vorsichtsmaßnahme.“ Gegen Bergamo hatten der 18 Jahre alte Startelf-Debütant Luca Reggiani, Waldemar Anton und Ramy Bensebaini durchgängig die Dreierabwehrkette gebildet – und kein Gegentor zugelassen.

Anton wird vom Trainer gelobt – BVB-Duo in Topform

Kovac lobte die jüngsten Leistungen von Anton. „Jemand, der eigentlich immer unter dem Radar läuft, tritt endlich zum Vorschein, Waldi ist eine stille Führungspersönlichkeit, er hilft der Mannschaft mit seinem Leadership und ich freue mich, dass er endlich mal die Lorbeeren erntet, die er verdient“, sagte der Coach.

Im Mittelpunkt des BVB-Auftritts in Leipzig könnten wieder der Mittelstürmer Serhou Guirassy und der Rechtsaußen Julian Ryerson stehen. Guirassy hat in den jüngsten vier Pflichtspielen sechs Tore geschossen. Ryerson hat mit seinen Flanken, Ecken und Freistößen in dieser Saison schon 14 Pflichtspieltore vorbereitet, davon allein sechs in den jüngsten drei Pflichtspielen.

Erst Champions League und dann gegen den FC Bayern

Nach dem Spiel in Leipzig stehen für die Dortmunder binnen einer Woche zwei weitere bedeutende Spiele an. Kovac nennt die Saisonphase „Crunchtime“. Nächsten Mittwoch bestreitet der BVB das Champions-League-Playoff-Rückspiel in Bergamo und drei Tage später am Samstagabend das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München.

Tags zuvor wird das Champions-League-Achtelfinale ausgelost. Sollte sich Dortmund gegen Bergamo durchsetzen, dann drohen auch in der Champions League zwei Spiele gegen den FC Bayern. (dpa/ea)