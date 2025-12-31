Burger statt Bundesliga! Ex-Werder-Coach arbeitet jetzt bei McDonald’s

Burger statt Bundesliga für Alexander Nouri! Der 46-Jährige – unter anderem Ex-Coach von Werder Bremen und Hertha BSC – wird künftig nicht mehr an der Seitenlinie tätig sein, sondern hinter dem Grill. Nouri übernimmt im Januar 2026 gleich zwei Filialen der Fastfood-Kette „McDonald’s“ als Franchise-Manager. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“.

Demnach soll Nouri ab dem Jahreswechsel die deutschen Filialen in Herzogenrath und Kohlscheid (beide Nordrhein-Westfalen) betreiben. Der Neu-Manager zählte einst zu den größten Trainer-Talenten im deutschen Fußball, absolvierte seinen Lehrgang 2016 als Jahrgangsbester – vor Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Ex-Trainer Alexander Nouri wird Manager bei McDonald’s

Nun aber will sich Nouri beruflich neu orientieren. „Ich gehe da nicht rein und sage: Ich weiß, wie es läuft. Ich bin hier, um zu lernen“, kündigt er demütig an. Nach seinen Stationen bei Werder, Ingolstadt, Hertha BSC und dem griechischen Zweitligisten AO Kavala ist Nouri seit fast drei Jahren ohne Job.

Im Sommer habe er sich dem Bericht zufolge deshalb als Franchise-Unternehmer beworben – obwohl er parallel weiter auf Anfragen eines „ambitionierten“ Klubs gehofft habe, wie er nun erzählt. „Ich glaube schon, dass es in der Branche viele gibt, die gerne auch noch mal einen neuen Weg einschlagen würden, die sich aber einfach nicht trauen“, erzählt Nouri.

Das könnte Sie auch interessieren: „Können wir nicht akzeptieren“: Innenministerin mit Ansage an Fußball-Fans

Er traute sich. Und wie! Zuletzt schloss der Ex-Coach nach eigenen Angaben mehrere Fortbildungen ab, stand sogar selbst hinter dem Grill als Burgerbrater. Künftig wird er dann die beiden McDonald’s-Filialen managen. Ein passender Job für einen, der aus dem Fußball-Business kommt, findet Nouri: „Am Ende geht es in beiden Welten darum, Menschen mitzunehmen. Im Fußball sind es Spieler, hier sind es Mitarbeitende. Du musst verstehen, wer vor dir sitzt, was ihn antreibt, was er braucht, um Leistung zu bringen.“