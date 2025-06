Bundestrainer schwärmt von deutscher U21 bei EM: „Sie begeistern die Nation“

Während sich Christian Wück auf sein erstes großes Turnier mit den DFB-Frauen vorbereitet, ist die deutsche U21 der Männer schon da, wo der Bundestrainer mit seiner Mannschaft hin will: im EM-Finale. „Ich hoffe natürlich, und ich drücke alle Daumen, dass sie jetzt diesen letzten Schritt gegen die Engländer nochmal gehen“, sagte der 52-Jährige wenige Stunden vor dem Endspiel am Abend (21.00 Uhr/Sat.1) in Bratislava gegen Titelverteidiger England.

Wück zeigte sich von der Mannschaft von U21-Trainer Antonio Di Salvo zudem äußerst angetan. „Sie begeistern die Nation“, sagte der langjährige DFB-Juniorentrainer: „Ganz viele Deutsche drücken die Daumen und sind nicht nur von den Ergebnissen begeistert, sondern eben auch von der Art und Weise.“ Die Leistung von Di Salvo und seinem Trainerteam sei „aller Ehren wert“.

DFB-Frauen werden U21-Finale zusammen im Pool schauen

Am Beispiel der U21 sei zu sehen, „wie wichtig die Spielzeit ist, weil ganz viele U21-Spieler schon auf höchstem Niveau in der Bundesliga spielen“, erklärte Wück: „Das ist für mich so ein bisschen das Geheimnis dieser Mannschaft.“ Das Finale wollen er und die DFB-Frauen am Samstagabend gemeinsam am Pool im HomeGround in Herzogenaurach schauen.

Das könnte Sie auch interessieren: EM-„Traumfinale“: Auf diesen Engländer muss die deutsche U21 aufpassen

Mit seinem eigenen Team startet Wück am kommenden Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Polen in die Europameisterschaft in der Schweiz. In Gruppe C trifft die DFB-Auswahl zudem auf Dänemark und Schweden. (sid/vb)