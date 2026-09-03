Auf seiner Reise durch die Republik verrät Bundestrainer Jürgen Klopp vor seiner ersten Kadernominierung mehr über seine Ideen. Welche Kandidaten gute Karten haben.

Mario Götze zeigte dem Bundestrainer ein fröhliches Lächeln. Dass Jürgen Klopp bei seiner Rundreise durch die Fußball-Republik auch den WM-Helden von 2014 traf, taugte trotzdem nicht als „Breaking News“- ein Comeback des 34-Jährigen in der deutschen Nationalmannschaft ist höchst unwahrscheinlich. Dafür zeichnen sich zwei Wochen vor Klopps erster Kader-Nominierung andere Entscheidungen ab, durchaus mit Überraschungspotenzial.

Dass Klopp in München Zauberfuß Jamal Musiala seine Unterstützung zusicherte, war zu erwarten. Aber auch Jonas Urbig, einer der Kandidaten auf das Erbe des nun endgültig zurückgetretenen Manuel Neuer im DFB-Tor, berichtete von einem „guten Gespräch“. Sogar „wirklich toll“ war die Unterredung mit Marc-André ter Stegen, sagte zumindest der jetzt für Ajax Amsterdam tätige Keeper.

Klopp trifft Pejcinovic und Ebnoutalib

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Ich bin nie irgendwo hingegangen und habe gesagt: Ich weiß, wie es geht. Das wäre Blödsinn Jürgen Klopp

In Stuttgart sprach Klopp unter anderem mit Sturm-Entdeckung Dzenan Pejcinovic, in Frankfurt mit Eintracht-Dreierpacker Younes Ebnoutalib, der auch noch für Marokko spielen könnte.

Auch in Augsburg und Mainz sichtete er mögliche Kandidaten, der Heilsbringer des deutschen Fußballs arbeitet sich von Süd nach Nord und von Klub zu Klub durch die Liga. Nebenbei klingelte er bei Florian Wirtz durch und ließ ausrichten: „Wer bei uns mitspielen will, da muss Gegenpressing mit dabei sein.“

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Es ist ja nicht so, dass durch einen Titel das Bruttoinlandsprodukt steigt oder man mehr Autos verkauft. Jürgen Klopp

Klopps Fußball-Idee ist wohl bekannt (Stichwort: Heavy Metal!), in einem größeren Interview gab er nun aber auch Einblicke in seine grundsätzliche Arbeitsweise. Der wichtigste Punkt: Der 59-Jährige gibt sich als Teamplayer. „Ich bin nie irgendwo hingegangen und habe gesagt: ‚Ich weiß, wie es geht.‘ Das wäre Blödsinn“, sagte er „Sports Illustrated Deutschland“.

Stattdessen habe er „bei jedem Neuanfang zunächst zugehört, mir Dinge angesehen, reingehört“. Die große Kunst bestehe dann darin, „all das richtig einzuordnen und die Menschen zu inspirieren, von dem gemeinsamen Weg zu überzeugen und eine Lust zu entwickeln.“

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Younes Ebnoutalib traf in Berlin dreifach für Frankfurt. Witters

Mit dieser Lust will er ein ganzes Land mitreißen. „Fußball kann die gesellschaftliche Atmosphäre beeinflussen“, sagte Klopp: „Dieser Verantwortung sollte man sich bewusst sein.“ Nicht weniger, aber auch nicht mehr. „Es ist ja nicht so, dass durch einen Titel das Bruttoinlandsprodukt steigt oder man mehr Autos verkauft.“

„Gesunder Menschenverstand“: Klopp vor Kader-Entscheidungen

Viele seiner Entscheidungen trifft Klopp, der sich für „durchschnittlich intelligent“ hält, aus dem Bauch heraus, mit „gesundem Menschenverstand“. Der dürfte ihm dazu raten, den von seinem Vorgänger Julian Nagelsmann bei der WM verschmähten Kölner Said El Mala dazuzuholen, wie zu hören ist. Antonio Rüdiger, neben Neuer der einzige WM-Fahrer, der von sich aus zurückgetreten ist, machte überdies „den Weg frei“ für ein neues Gesicht in der Abwehr wie Yann Bisseck (Inter Mailand) oder den Stuttgarter Finn Jeltsch.

Auch für Späße war der Bundestrainer zu haben. Hier mit dem Frankfurts Offensivspieler Can Uzun. Eintracht Frankfurt

Bei den Begegnungen mit seinen Kandidaten gibt sich Klopp freundlich-lässig, in Frankfurt zeigte er lachend seinen gut trainierten Bizeps. Ein Buch über Führung, sagte er, habe er noch nie gelesen, sein Leitgedanke sei vielmehr: „Wie möchte ich, dass Menschen mit mir umgehen.“

Klopp ist aufs Scheitern vorbereitet

Dass dabei Scheitern dazugehöre, sei „das Erste, was du als Fußballtrainer lernst“, sagte Klopp. Aber Angst? Sein Motto sei eher: „Scheiß drauf, ich gucke jetzt mal.“ Wenn es doch mal irgendwo klemme, könne er vor der Mannschaft „auch mal lauter werden. Nicht besonders häufig, aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand die Dinge nebenher so laufen lässt, dann schraube ich schon mal die Drehzahl hoch.“

Wie bei seiner Deutschland-Tour zum DFB-Neustart. „Das Jetzt“, sagte Klopp, „ist gerade ziemlich cool.“ Auch ohne Götze-Comeback. (sid/mkw)