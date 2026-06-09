Die TSG Hoffenheim investiert offenbar kräftig in die Zukunft. Für den niederländischen U21-Nationalspieler Mats Rots sollen die Kraichgauer tief in die Tasche greifen – und setzen damit ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich zur neuen Saison mit dem Niederländer Mats Rots. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt. Für das Defensivtalent vom FC Twente Enschede greifen die Kraichgauer offenbar tief in die Tasche: Laut eines Berichts von Sky zahlt die TSG eine Ablöse von zwölf Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen. Rots wäre damit der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Langfristiger Vertrag für den Niederländer

Laut der TSG-Mitteilung erhält der 20 Jahre alte Linksverteidiger im Kraichgau einen „langfristigen Vertrag“, Sky berichtet von einer Laufzeit bis 2031.

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„Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung“, sagte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit.“ Zugleich sei Rots mit einer "passenden Körperlichkeit für den defensiven Zweikampf ausgestattet" und gebe dem Team „mit seiner Vielseitigkeit mehrere Varianten im Aufbauspiel“, ergänzte Schicker.





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Rots hatte in der abgelaufenen Spielzeit den Durchbruch in der niederländischen Eredivisie geschafft. Für Enschede erzielte er in 34 Partien vier Treffer, zudem kam er auf vier Assists.

Für die niederländische U21-Auswahl lief Rots bislang fünfmal auf, mit der U19 wurde er im vergangenen Jahr Europameister.(sid/ggg)