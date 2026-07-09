Fußball
Bundesligist buhlt um Gosens: Spielt der Ex-DFB-Star bald gegen den HSV?
Laut Medienberichten gibt es derzeit Gespräche zwischen Robin Gosens und seinem Lieblingsverein. Kehrt der frühere Unioner damit in die Bundesliga zurück? Es gibt Hindernisse.
Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Sollte der Wechsel klappen, würde der Ex-DFB-Star in der neuen Saison auch gegen den HSV spielen.
Wie „Bild“ und Sky berichten, befinden sich die Schalker in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens bei den Königsblauen deutlich weniger Geld verdienen.
Allerdings machte der 24-malige Nationalspieler nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 war Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für Union Berlin in der Bundesliga aktiv. (dpa/mkw)
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