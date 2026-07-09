Laut Medienberichten gibt es derzeit Gespräche zwischen Robin Gosens und seinem Lieblingsverein. Kehrt der frühere Unioner damit in die Bundesliga zurück? Es gibt Hindernisse.

Bald wieder zurück in der Bundesliga? Robin Gosens spielte 2023/24 für Union und könnte nun zu Schalke 04 wechseln. imago/Matthias Koch

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Sollte der Wechsel klappen, würde der Ex-DFB-Star in der neuen Saison auch gegen den HSV spielen.

Wie „Bild“ und Sky berichten, befinden sich die Schalker in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens bei den Königsblauen deutlich weniger Geld verdienen.

Allerdings machte der 24-malige Nationalspieler nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 war Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für Union Berlin in der Bundesliga aktiv. (dpa/mkw)