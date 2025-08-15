Bundesliga-Trikotpreise: Bayern auch hier führend – knapp vor dem HSV

Der FC Bayern München ist nicht nur Meister und Rekordmeister, er hat einer Auswertung des „kicker“ zufolge auch das teuerste Trikot der Bundesliga.

Demnach liegt das Bayern-Heimtrikot zur kommenden Saison für 100 Euro zwar gleichauf mit dem Grundpreis von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, allerdings sind für den Rücken-Flock 20 Euro zu bezahlen. Beim BVB (15) und in Frankfurt (16) ist dies geringfügig günstiger.

Trikots sind bei der TSG Hoffenheim am günstigsten

Die Trikots von Union Berlin und dem Aufsteiger HSV (je 99,95 Euro) kosten nur fünf Cent weniger. Die Beflockung liegt in Hamburg bei 12,50 Euro.

Am anderen Ende der Preistabelle liegt die TSG Hoffenheim mit vergleichsweise schmalen 79,99 Euro plus 10,96 für Rückennummer und Name. Heidenheim, Mainz, Freiburg und der Pokalsieger VfB Stuttgart nehmen etwa 85 Euro. Bei St. Pauli kosten die Jerseys 89,95 Euro (Beflockung 15 Euro).

Die Bundesliga-Saison beginnt am 22. August mit dem Heimspiel der Bayern gegen RB Leipzig. (dpa/pmk)