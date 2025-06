Bundesliga-Star steigert Marktwert um fast 1000 Prozent – Kane als großer Verlierer

Die Bundesliga-Saison ist in den Büchern. Es gab auch in der abgelaufenen Spielzeit Gewinner und Verlierer, Teams die überzeugten, Teams, die enttäuschten. Aber auch Stars, die nicht an ihr Maximum kamen und auch welche, die über sich hinauswuchsen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den neuen Marktwerten von transfermarkt.de wider, die am Mittwochmittag veröffentlicht wurden. Eine Veränderung hat es besonders in sich.

Einen rekordverdächtigen Sprung machte ein Profi des SC Freiburg. Johan Manzambi, der in der Jugend aus dem Nachwuchs von Servette Genf nach Freiburg kam, steigerte seinen Wert um fast 1000 Prozent. Bis zum Update war der 19-Jährige 750.000 Euro wert, nach der Anhebung hat er einen Marktwert von acht Millionen. Der Grund: Das Talent war im Saisonfinale ein wichtiger Faktor für die Freiburger Europapokal-Qualifikation.

In den letzten sechs Spielen kam er immer zum Einsatz, dreimal von Beginn an. Manzambi erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor. Topwerte für einen 19-Jährigen. Den Lohn für die Entwicklung gab es nicht nur von den Experten von transfermarkt.de, sondern auch vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin, der Manzambi für die Länderspielperiode nominierte.

Auch ein Dortmunder mit großem Sprung

Der Freiburger ist zwar der einzige mit einem solchen Sprung in Sachen Marktwert, aber nicht der einzige, der sich in der Bundesliga kräftig steigerte. Zum Beispiel überzeugte Dortmunds Winter-Zugang Daniel Svensson so sehr, dass er von 5,5 Millionen Euro auf zwölf Millionen angehoben wurde. Eine Steigerung von fast 120 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung machten Frankfurts Jean-Matéo Bahoya mit einem Satz von neun auf 17 Millionen Euro (89 Prozent) und Union Berlin Leopold Querfeld von sieben Millionen Euro auf 13 Millionen (86 Prozent).

In absoluten Zahlen legten vor allem die Stars der Bundesliga zu. Bayern Münchens Michael Olise packte 20 Millionen auf seine 80 Millionen Marktwert drauf, Frankfurts Hugo Ekitiké dieselbe Summe von 55 auf 75 Millionen Euro.

Verlierer gab es aber auch. Torschützenkönig Harry Kane verlor 15 Millionen Euro Marktwert und steht jetzt bei 75 Millionen. In Prozent sackte vor allem der Langzeitverletzte Leipzig-Star Xaver Schlager kräftig ab. 44 Prozent büßte der Österreicher ein und liegt jetzt bei zehn statt 18 Millionen Euro.