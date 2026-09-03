Nach nur einem Jahr verlässt Chema Andrés Stuttgart Richtung Premier League. Warum der VfB dem Millionen-Transfer zustimmte.

Der VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Chema Andrés gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege.

Wie der Klub bekanntgab, schließt sich der 21-Jährige Brighton & Hove Albion, dem Klub von Ex-HSV-Liebling Luka Vuskovic, an. Laut Medienberichten zahlt der Premier-League-Klub bis zu 23 Millionen Euro für den Spanier, der einen Vertrag bis 2031 erhält.

Chema Andrés von Stuttgart nach Brighton

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Aus sportlicher Sicht hätten wir Chema gerne gehalten, dem gegenüber stand der Wechselwunsch des Spielers. Fabian Wohlgemuth

„Kurzfristig“ habe sich für den Spieler die Option ergeben, nach England zu wechseln, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Aus sportlicher Sicht hätten wir Chema gerne gehalten, dem gegenüber stand der Wechselwunsch des Spielers. Wir haben den Transfer an entsprechende finanzielle Bedingungen geknüpft, die erfüllt wurden, sodass wir dem Transfer letztlich zugestimmt haben.“

Chema war 2025 von Real Madrid nach Stuttgart gekommen. In der vergangenen Saison bestritt er insgesamt 39 Pflichtspiele für die Schwaben, in denen er vier Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.

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In der laufenden Spielzeit kam der spanische U21-Nationalspieler sowohl im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München (1:5) zum Einsatz.

Nun läuft Chema wie Vuskovic im Team von Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler auf. (sid/mkw)