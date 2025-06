Bundesliga-Spieler haben abgestimmt: Er war die „größte Enttäuschung“

Bei einer Spielerumfrage schnitt Nuri Sahin besonders schlecht ab – für viele Bundesliga-Profis ist er der größte Enttäuschung unter den Trainern der Saison.

Das ergab eine Umfrage des Fachblatts „kicker“, an der sich 216 Spieler beteiligten. Sahin, der im Januar bei Borussia Dortmund freigestellt wurde, ist der Verlierer unter den Trainern – mit 34,7 Prozent vor Ralph Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg und Marco Rose bei RB Leipzig (jeweils 11,1 Prozent). Gewinner ist Julian Schuster (31,5 Prozent), der den SC Freiburg nach der Ära von Christian Streich auf Platz fünf führte.

Ein Großteil der Bundesliga-Profis glaubt derweil an einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League. 54,6 Prozent gaben an, dass sich die DFB-Elf, die am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und DAZN) im Halbfinale auf Portugal trifft, den Titel sichern wird. 27,3 Prozent glauben an Spanien, 10,2 Prozent an Frankreich und lediglich 5,1 Prozent an Portugal.

Profis: Wirtz der beste Bundesliga-Spieler

Nationalspieler Florian Wirtz ist für seine Profi-Kollegen noch immer der beste Spieler der Bundesliga. Wirtz, der die Abstimmung bereits im vergangenen Jahr angeführt hatte, setzte sich mit 28,2 Prozent der Stimmen knapp vor Michael Olise von Meister Bayern München (26,4 Prozent) durch. Am wenigsten imponiert hat den Kollegen derweil Bayerns João Palhinha. Den Portugiesen nannten die meisten Profis (13,4 Prozent) als den Feldspieler, der sie am meisten enttäuscht habe.

Den früheren Bundestrainer Hansi Flick wählten die Profis nach dessen erfolgreichem ersten Jahr beim FC Barcelona zum besten Trainer der Welt. Teenie-Sensation Lamine Yamal sei der beste Offensiv-, Liverpools Virgil van Dijk der beste Defensivspieler. Bester Torwart ist Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.(sid/abl)