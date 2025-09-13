mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Spieler des VfL Wolfsburg gehen in die Kabine

Nach 23 Minuten ging es für die Spieler in die Kabine. Das Spiel zwischen Wolfsburg und Köln wurde für gut zehn Minuten unterbrochen. Foto: WITTERS

Bundesliga-Spiel muss unterbrochen werden – Stadion-DJ beweist Humor

kommentar icon
arrow down

Auf einmal blitzt und donnert es über dem Stadion. Beim Bundesliga-Spiel zwischen Wolfsburg und Köln müssen beide Teams für mehrere Minuten in die Kabine. Der Stadion-DJ beweist Humor.

Wegen eines Gewitters ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln in der ersten Halbzeit unterbrochen worden. Schiedsrichter Bastian Dankert schickte beide Teams in der 24. Minute vom Spielfeld. Erst zehn Minuten später wurde die Partie beim Stand vom 1:0 für die Kölner fortgesetzt. Während der Zwangspause spielte die Stadionregie für die Fans im Stadion Lieder wie „It’s Raining Men“ ein. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test