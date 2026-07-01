Der FC Bayern München startet als amtierender Meister in die neue Bundesliga-Saison und trifft im Eröffnungsspiel auf den VfB Stuttgart. Auch die Zweite Liga beginnt mit einem traditionsreichen Duell im Ruhrgebiet.

Das letzte Mal trafen Bayern und Stuttgart im DFB-Pokalfinale aufeinandern. IMAGO / Laci Perenyi

Der deutsche Meister FC Bayern München eröffnet die 64. Saison der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das gab die Bundesliga-Gruppe einen Tag vor Veröffentlichung des kompletten Spielplans bekannt.

Der Südgipfel steigt am 28. August um 20.30 Uhr und wird vom Pay-TV-Sender Sky sowie im Free-TV von Sat.1 übertragen.

Spielplan-Enthüllung per „City Challenge“

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Dass die Bayern im Auftaktspiel dabei sein werden, steht schon seit dem Titelgewinn der Vorsaison fest. Traditionell ist der deutsche Meister als eines der beiden Teams gesetzt. Unklar war nur noch, auf wen die Münchner treffen würden.

Im Rahmen der „Bundesliga City Challenge“, mit der nun auch das Bundesliga-Eröffnungsspiel enthüllt wurde, gab es dann Gewissheit. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

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Mit einer Art Schnitzeljagd erfuhren die Fußball-Fans schon in den Tagen vor der Spielplan-Veröffentlichung mehrere Ansetzungen. Dabei wurden Lösungen zu den ausgewählten Spielen in Umschlägen verborgen, die an jeweils geheimen Standorten in den betroffenen Städten entdeckt werden konnten.

Zweitliga-Start mit Bochum gegen Hertha

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Wenige Stunden vor dem Auftaktspiel im Oberhaus wurde die Paarung für die Eröffnungspartie der 2. Liga enthüllt. Der VfL Bochum und Hertha BSC treffen am 7. August um 20.30 Uhr (Sat.1 und Sky) im Ruhrstadion aufeinander.

Für Hertha ist es das zweite Zweitliga-Eröffnungsspiel in Folge. Im vergangenen Jahr unterlagen die Berliner zum Auftakt auswärts dem späteren Meister FC Schalke 04 mit 1:2. Nun beginnt die Saison für das Team von Coach Stefan Leitl erneut im Ruhrgebiet.

Fest stand auch schon, dass Schalke und Borussia Dortmund am 12. und 29. Spieltag zum Revierderby gegeneinander antreten. Die SV Elversberg bekommt es bei ihrer Bundesliga-Premiere am 29. oder 30. August mit Bayer Leverkusen zu tun. (dpa/ggg)