Vom HSV zu RB Leipzig und nun zum englischen Topklub FC Arsenal. Für die 19-jährige Lisa Baum wird 600.000 Euro eine Rekordablöse für die Frauen-Bundesliga fällig.

Von 2021 bis 2025 spielte sie beim HSV, jetzt ist der neue Rekordtransfer im Frauenfußball: Außenstürmerin Lisa Baum (19) verlässt Bundesligist RB Leipzig und wechselt zum englischen Topklub FC Arsenal.

Laut „Bild“ soll die Ablösesumme insgesamt 600.000 Euro betragen und wäre damit die höchste, die jemals für eine Spielerin aus der Frauen-Bundesliga gezahlt wurde.

Ex-HSV-Talent Lisa Baum wechselt von RB Leipzig zu Arsenal

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umme setzt sich demnach aus einer garantierten Ablöse sowie nahezu sicher eintretenden Bonuszahlungen zusammen. Über die Vertragslaufzeit ist bisher nichts bekannt. Bisher hatte Lara Prasnikar von Eintracht Frankfurt bei ihrem Transfer zu Utah Royals FC (USA ) mit 550.000 Euro die höchste Summe eingespielt.

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„Ich freue mich riesig, zu Arsenal zu wechseln, und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte Baum: „Diese Liga ist unglaublich konkurrenzstark und Arsenal ist ein großer Verein. Ich freue mich darauf, mich dieser Herausforderung zu stellen und mich mit den Besten zu messen.“

Ich freue mich riesig, zu Arsenal zu wechseln, und kann es kaum erwarten, loszulegen. Lisa Baum

Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig, sagte: „Dass Lisa bereits jetzt den nächsten Schritt gehen kann, spricht für die hervorragende Entwicklung, die sie hier in kurzer Zeit genommen hat. Ihr Transfer ist in vielerlei Hinsicht eine gute Lösung für alle Beteiligten.“

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Baum war erst im Sommer 2025 vom HSV nach Leipzig gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammspielerin. In ihrer einzigen Saison für RB kam die sechsmalige deutsche U23-Nationalspielerin in 25 von 26 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. (sid/mkw)