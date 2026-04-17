Bundesliga darf hoffen: Sechs Champions-League-Plätze möglich

Mit Bayern München und dem SC Freiburg sind gleich zwei Klubs aus der Bundesliga in die Halbfinals der internationalen Wettbewerbe vorgestoßen – die Erfolge der beiden Teams nähren auch die Hoffnungen auf einen fünften Champions-League-Platz für die höchste deutsche Spielklasse in der kommenden Saison. Obwohl Mainz 05 in der Conference League durch das 0:4 in Straßburg das Aus im Viertelfinale ereilte, konnte Deutschland in der aktuellen Europacup-Woche in der Jahreswertung der UEFA weiter Boden auf Spanien gut machen.

Noch liegt Spanien mit einem Wert von 21,406 Punkten auf Rang zwei, Deutschland lauert jedoch nur knapp dahinter mit 21,214 Punkten. Die beiden besten Verbände jeder Spielzeit erhalten einen zusätzlichen Startplatz für die Königsklasse. Im Idealfall könnte sich die Bundesliga gar über sechs Champions-League Teilnehmer freuen – nämlich dann, wenn Freiburg die Europa League gewinnt.

Spanische Klubs schwächeln: Vorteil für die Bundesliga

Mit Hinblick auf den möglichen zusätzlichen Platz über die UEFA-Wertung könnte insbesondere der Einzug von Bayern München ins Halbfinale in der Champions League nach dem 4:3-Erfolg im Rückspiel über Real Madrid (Hinspiel 2:1) sowie das souveräne Weiterkommen des SC Freiburg in der Europa League durch das 3:1 bei Celta Vigo (Hinspiel 3:0) könnte für die Bundesliga noch Gold wert sein. Mit Real Madrid und Vigo wurden gleich zwei spanische Konkurrenten in direkten Duellen eliminiert, zudem scheiterte der FC Barcelona in der Champions League im nationalen Duell an Atletico Madrid.

Im Viertelfinale der Europa League hatte auch Betis Sevilla gegen Sporting Braga das Nachsehen. Der einzige verbliebene spanische Vertreter in Europa neben Atletico ist daher Rayo Vallecano. Das Team setzte sich in der Conference League trotz einer 1:3-Niederlage im Rückspiel knapp gegen AEK Athen durch, da das Hinspiel 3:0 gewonnen wurde.

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Erhält die Bundesliga einen fünften Champions-League-Startplatz, wäre der Tabellensechste für die Europa League qualifiziert, der Siebte dürfte sich über die Teilnahme an der Conference League freuen. (sid/dj)