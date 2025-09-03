Bundesliga-Boss fordert: Keine Transfers mehr nach dem Saisonstart!

Union Berlins Geschäftsführer Horst Heldt wünscht sich eine Reform des Transfersystems in Form eines früheren, einheitlichen Deadline-Days.

„Ich plädiere dafür, dass man irgendwann einen Weg finden sollte, dass das Fenster schließt, wenn die Liga losgeht. Ich glaube, dass man das machen sollte“, sagte Heldt.

Horst Heldt: „Es funktioniert nur, wenn alle dazu bereit sind“

Horst Heldt hat bei Union den sportlichen Hut auf. imago/Team 2 Horst Heldt hat bei Union den sportlichen Hut auf.

Dafür brauche es aber Einigkeit unter den europäischen Top-Ligen. „Es funktioniert nur, wenn alle dazu bereit sind. Wenn nur eine der fünf Top-Ligen dazu nicht bereit ist, funktioniert es nicht“, sagte Heldt. Dies sei in diesem Sommer der Fall gewesen: „Damit bleibt es so hektisch und zieht sich rein in die Spielzeit. Wechselwillige Spieler, Aufgeregtheit, Kabinenthema – das ist nicht gesund in vielerlei Hinsicht.“

Das Transferfenster in der Bundesliga sowie den Top-Ligen in England, Spanien, Italien und Frankreich ist seit vergangenen Montag geschlossen. In allen Wettbewerben sind bereits mindestens zwei Spieltage absolviert. (sid/sd)