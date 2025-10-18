„Bullshit!“ Als es um Supertalent Yamal geht, wird Hansi Flick deutlich

Hansi Flick hat mit deutlichen Worten Gerüchte zurückgewiesen, wonach er gezwungen gewesen sei, Lamine Yamal trotz einer Verspätung in die Startelf des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain (1:2) zu berufen. „Sorry für die Wortwahl, aber das ist totaler ,Bullshit’“, sagte der Trainer des FC Barcelona auf einer Pressekonferenz am Freitag.

„Das ist ein dummes Gerücht. Wer das sagt, lügt“, sagte der 60-Jährige und ging in die Gegenoffensive über. Zuvor hatte der spanische Journalist Manu Carreño darüber berichtet, dass der 18 Jahre alte Superstar Yamal auf Druck der Vereinsbosse gegen PSG in die Startelf berufen worden sei, obwohl er an diesem Tag zu spät gekommen war.

Gutes Verhältnis zwischen Deco und Flick

„Das würden sie niemals von mir verlangen“, stellte Flick klar und wies das Gerücht zurück, Barcelonas Sportdirektor Deco habe ihn unter Druck gesetzt.

„Ich bin besonders dankbar, dass dieser Verein und insbesondere Deco an unsere Arbeit glauben“, hob Flick das gute Verhältnis zu den Verantwortlichen hervor. (sid/sd)