Robert Huth fällt ein vernichtendes Urteil über Florian Wirtz beim FC Liverpool – und glaubt, dass der DFB-Star schon bis Weihnachten zum Problem werden könnte.

Für Florian Wirtz läuft es beim FC Liverpool noch nicht wie erhofft. picture alliance / NurPhoto | MI News

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Robert Huth hat Florian Wirtz beim FC Liverpool bereits abgeschrieben. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich das Blatt wenden soll. Er ist zweifellos ein guter Spieler mit guten Ballberührungen, aber seine körperliche Präsenz ist sein größtes Problem“, sagte Huth im Podcast „In The Mixer“ von All Out Football.

Wirtz habe sich seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 nicht an den Fußball in der Premier League angepasst. „Seine guten Spiele basierten eher darauf, dass andere Spieler ihn in Szene setzten. [...] Auf der Position muss man etwas körperbetonter agieren. Seine Körpersprache ist auch nicht gerade überzeugend“, sagte Huth.

Prognose von Huth: Liverpool will Wirtz bald verkaufen

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„Bis Weihnachten“, so der ehemalige Verteidiger und England-Legionär, „werden sie ihn wahrscheinlich loswerden wollen, wenn er sich nicht steigert. Denn er ist zu einem teuren Problem für Liverpool geworden. Sie haben viel Geld für ihn ausgegeben“, sagte Huth.

Beim 2:2 zum Liga-Auftakt gegen Newcastle United war Wirtz am Wochenende beim Pflichtspieldebüt seines neuen Trainers Andoni Iraola nach 63 Minuten ausgewechselt worden. „Er hat mir nicht die nötige Intensität gezeigt, um zu glauben, dass er sich dieses Jahr noch verbessern wird“, sagte Huth – und gab Wirtz noch einen Ratschlag: „Wenn es nicht läuft, dann sei einfach dreckig auf dem Platz, sei einfach 90 Minuten lang eine Nervensäge.“ (sid/mp)