Besonderes Bundesliga-Duell für Ermedin Demirovic: Der VfB-Stürmer freut sich auf das Wiedersehen mit seinem großen Vorbild und Nationalmannschaftskollegen Edin Dzeko. Dass der 40-Jährige noch einmal für Schalke aufläuft, findet Demirovic schlicht „brutal“.

Ermedin Demirovic fiebert vor der neuen Saison dem Treffen mit Nationalmannschaftskollege Edin Dzeko entgegen. „Ich habe schon oft betont, was Dzeko für mich bedeutet. Jetzt in der Bundesliga noch einmal gegen ihn zu spielen, ist etwas Besonderes“, sagte der Stürmer am Rande des Trainingslagers seines VfB Stuttgart im bayerischen Grassau.

Dzeko, der im Sommer gemeinsam mit Demirovic und der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina an der WM teilgenommen hatte, hatte am Montag seinen Vertrag bei Aufsteiger Schalke 04 um ein Jahr verlängert. „Er hat es einfach immer wieder gepackt, zu zeigen, dass er ein extrem guter Spieler ist“, schwärmte Demirovic vom 40-Jährigen: „Mit dem Alter noch mal in der Bundesliga zu spielen, ist brutal.“

Das in Hamburg-Lurup geborene Ex-HSV-Talent selbst will mit dem VfB erneut „eine erfolgreiche Saison spielen“ und „die letzten Jahre bestätigen“, betonte Demirovic. In der vergangenen Spielzeit war die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß als Vierter zum zweiten Mal in drei Jahren in die Champions League eingezogen. (sid/mp)