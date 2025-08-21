„Brutal und aggressiv“: Marseille wirft nach Kabinenschlägerei zwei Stars raus

Der französische Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille hat zwei Fußball-Stars nach einer brutalen Kabinenschlägerei auf die Transferliste gesetzt. Der erfahrene französische Nationalspieler Adrien Rabiot (30) und der englische U21-Nationalspieler Jonathan Rowe (22) haben beim Vize-Meister keine Zukunft mehr.

„Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe“, sagte OM-Präsident Pablo Longoria in einem AFP-Interview. „Das ging weit darüber hinaus, was in einem Fußball-Klub oder einer anderen Organisation akzeptabel wäre.“ Selbst bei den schlimmsten Schlägereien gebe es Regeln, aber „nicht in diesem Fall“.

„Als Klub sind wir das Opfer“: Präsident Longoria verurteilt die Vorkommnisse

Der Vorfall hatte sich nach der 0:1-Niederlage bei Stade Rennes zum Saisonauftakt ereignet. „Ich war nicht in der Kabine“, sagte Longoria, „aber wie mir berichtet wurde, war es unglaublich, brutal, aggressiv und über alle Grenzen.“ Der genaue Hintergrund des Konflikts zwischen den Spielern war zunächst nicht bekannt.

Rowe war in der vergangenen Saison von Norwich City ausgeliehen, Marseille verpflichtete ihn im Sommer für 14,5 Millionen Euro fest. Rabiot, 53-maliger Nationalspieler, war ebenfalls seit Anfang vergangener Saison im Verein. „Als Klub sind wir das Opfer“, sagte Longoria: „Von solch einem Kampf hat man im Fußball noch nie gehört.“ (sid/hen)