Deutschland wartet seit Jahren auf einen Mittelstürmer von Weltklasseformat. Nun sorgt Bayern-Juwel Bastian Assomo für Hoffnung: Der 16-Jährige ist 1,90 Meter groß, trifft für den DFB und beeindruckt selbst die Profis mit seiner körperlichen Wucht. Doch auch Kamerun könnte um das Sturm-Talent werben.

Bastian Assomo begeistert in der Vorbereitung des FC Bayern. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Den rund 22.000 Zuschauern im Jeju World Cup Stadium dürfte der 16 Jahre alte Torschütze des FC Bayern kaum ein Begriff gewesen sein. Vincent Kompany dagegen wusste genau, was Bastian Assomo kann.

„Was Basti Assomo gemacht hat, kennen wir von ihm“, sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Jeju SK FC mit trockener Miene. Bemerkenswert war der sehenswerte Siegtreffer des Mittelstürmers dennoch – und womöglich war er ein erster Hinweis darauf, dass beim FC Bayern gerade das nächste große Offensivtalent heranwächst.

Bayern setzt auf die Jugend

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Assomo, Jahrgang 2010, ist einer von zahlreichen Nachwuchsspielern, die auf der Asienreise ihre Chance erhalten. Gleich sechs Teenager standen gegen Jeju in der Startelf, den ersten Münchner Treffer erzielte der 19 Jahre alte Felipe Chávez.

Dass die jungen Spieler derzeit so viel Einsatzzeit bekommen, liegt auch an der späten Rückkehr zahlreicher WM-Fahrer und der Abwesenheit von Stars wie Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala. Es steckt aber ebenso ein Plan dahinter.

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Lennart Karl als Vorbild

Eine Top-Elf, dahinter vier bis fünf gestandene Profis und mehrere aussichtsreiche Talente, die von hinten Druck machen und dem Kader frische Luft verleihen: So hatte Sportvorstand Max Eberl zuletzt seine Vorstellung vom Bayern-Kader der Zukunft beschrieben.

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Das Vorbild dafür ist Lennart Karl. Der 18-Jährige, der derzeit in München an seinem Comeback arbeitet, spielte sich in der vergangenen Sommervorbereitung ins Rampenlicht, bekam früh seine Chancen bei den Profis und wurde zum festen Bestandteil der ersten Mannschaft. Nur eine Verletzung verhinderte seine Teilnahme an der WM.

Komany über die Jugend: „Sie können nichts falsch machen“

Wächst auf der Asienreise nun bereits der nächste Karl heran? Die jungen Bayern erhalten zumindest die Gelegenheit, sich zu zeigen.

„Es ist wichtig, den Jungs zu helfen und sie auch mal zu fordern“, sagte Kompany nach dem Spiel gegen Jeju. „Sie können für mich nichts falsch machen. Es ist ein Lernmoment für sie.“

Bischof über Assomo: „Brutal für sein Alter“

Besonders gespannt darf der Bayern-Trainer auf Assomos weitere Entwicklung sein. Der 1,90 Meter große und körperlich robuste Angreifer wechselte im vergangenen Sommer von Hertha BSC nach München und gilt am Campus als eines der größten Sturmtalente.

„Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht“, schwärmte Mitspieler Tom Bischof nach Assomos Auftritt in Südkorea.

Assomo sorgt beim DFB für Aufsehen

Auch beim DFB hat der gebürtige Berliner bereits eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Bei seinem Debüt für die deutsche U16 erzielte Assomo gegen Österreich gleich drei Tore.

Damit berührt seine Geschichte zwangsläufig eine der großen Sehnsüchte des deutschen Fußballs. Seit dem Karriereende von Miroslav Klose sucht die Nationalmannschaft nach einem Mittelstürmer von dauerhaftem Weltklasseformat.

Auch Kamerun könnte um Assomo werben

Ob Assomo diese Lücke eines Tages schließen kann, ist mit 16 Jahren völlig offen. Körper, Abschlussstärke und das Gespür für Tore bringt er aber schon jetzt mit.

Zumal Deutschland bei seiner Entwicklung nicht allein zuschauen dürfte: Assomo besitzt neben der deutschen auch die kamerunische Staatsbürgerschaft. Der DFB muss dem Angreifer deshalb nicht nur eine sportliche Perspektive bieten, sondern ihn langfristig auch von einem Weg im deutschen Trikot überzeugen.

Kompany über Assomo: „Viele Punkte, die er verbessern muss“

Kompany weiß, dass vor dem Teenager noch ein weiter Weg liegt. Assomo habe „noch viele, viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss“, sagte der Belgier. „Aber für einen 16 Jahre alten Stürmer ist es schon gut, dass er das Tor trifft.“

Am Freitag gegen Aston Villa könnte Assomo die nächste Gelegenheit bekommen. Und trifft er erneut, dürfte sein Name bald deutlich mehr Fußballfans ein Begriff sein. (mp/sid)