Brisantes Wiedersehen im Ost-Duell: Wollitz will Ex-Spieler nicht mal die Hand geben

Hansa Rostock gegen Energie Cottbus – das wird am Dienstagabend in der 3. Fußball-Liga ein in jeder Hinsicht brisantes Duell. Sportlich, weil Hansa in der Krise und Cottbus im Aufwind ist. Atmosphärisch, weil ein Spielerwechsel zwischen beiden Klubs noch immer nachwirkt.

Vor dieser Saison wechselte Offensivspieler Maximilian Krauß von Cottbus nach Rostock. Großen Ärger gab es aber bereits vor dem direkten Duell am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz warf dem 28-Jährigen respektloses Verhalten gegenüber Verein und Mitspielern vor, weil er seinen Vertrag in Rostock kurz vor diesem Spiel unterschrieben haben soll. Auch vier Monate später gibt es keinerlei Anzeichen einer Versöhnung.

Wollitz über Krauß: „Möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben“

„Das ist wirklich selten bei mir. Nachtragend zu sein, ist für mich eigentlich energieraubend. Aber in dem Fall möchte ich mit der Person nichts mehr zu tun haben“, sagte Wollitz vor dem Wiedersehen über Krauß. Der Cottbuser Trainer möchte seinem ehemaligen Spieler am Dienstagabend (19 Uhr/MagentaSport) nicht einmal die Hand geben („Nein!“).

Krauß selbst wehrte sich im Mai noch öffentlich gegen Wollitz („Ich bin geschockt über die haltlosen Aussagen meines Trainers“), hält sich diesmal aber zurück: „Für mich ist das wirklich überhaupt kein Thema mehr. Ich blende das komplett aus“, sagte er nach dem 1:1 gegen den TSV Havelse.

Als einer der großen Aufstiegsfavoriten dieser Saison stehen die Rostocker nach acht Spieltagen nur auf Platz 15. Von den vergangenen sechs Spielen wurde nur eines gewonnen. Zahlreiche Offensivspieler wie David Hummel, Adrien Lebeau, Christian Kinsombi und Andreas Voglsammer sind verletzt.

Rostock trotz Krise „eine sehr gute Mannschaft“

Ausgerechnet den Tabellendritten Cottbus halten sie beim FC Hansa jetzt aber für den richtigen Gegner zur richtigen Zeit. „Das Komische ist: Genau gegen diese Mannschaften, bei Flutlicht, können wir auf einmal alle von der ersten Minute an bei 100 Prozent sein“, sagte Hansa-Kapitän Franz Pfanne. „Gegen Cottbus wird es gehen, da bin ich mir ganz sicher. Das haben wir gegen 1860 gesehen, zu was wir hier imstande sind.“

Auch Wollitz hält die Rostocker für deutlich stärker, als es die vergangenen Ergebnisse aussagen. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben eine Wucht. Dazu regelmäßig über 20.000 Zuschauer“, sagte der Cottbuser Coach und freut sich auf einen „schönen Moment: Abendspiel, Ostseestadion, fantastische Stimmung, Emotionen, Leidenschaft.“ (dpa/sd)