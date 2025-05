Braunschweig lässt sich abschießen – Relegation gegen Saarbrücken

Eintracht Braunschweig muss mehr denn je um den Klassenverbleib zittern – und duelliert sich in der Relegation mit dem 1. FC Saarbrücken am 23. und 27. Mai um das letzte verbliebene Ticket im Unterhaus. Die Niedersachsen unterlagen am letzten Spieltag dem 1. FC Nürnberg deutlich mit 1:4 (0:4), blieben somit auf Relegationsplatz 16.

Mahir Emreli (10., 20., 45.+1) und Julian Justvan (31.) machten mit ihren Treffern für den anfangs furios aufspielenden Club alle Hoffnungen der Braunschweiger, die Liga doch auf direktem Wege halten zu können, zunichte. Sebastian Polter (90.) erzielte nur noch den Ehrentreffer für Braunschweig.

Braunschweig war zur Halbzeit mit 4:0 hinten

Die Partie startete für Braunschweig äußerst ungünstig: Nach nur zehn Minuten war es Emreli, der per Kopf nach einer Ecke die Gäste-Führung besorgte. Den Hausherren machte der Druck zu schaffen: Robin Krauße spielte einen haarsträubenden Fehlpass, Emreli bedankte sich mit seinem nächsten Treffer. Und jubelte kurz darauf erneut, als sich ein Freistoß von Teamkollege Justvan von der rechten Seite ins lange Eck senkte. Das letzte Wort vor der Pause hatte dann wiederum Emreli selbst mit einem wuchtigen Schuss ins linke Eck.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann lassen wir ihn ziehen“: Frankfurts Star-Stürmer vor Wechsel nach England

Braunschweig mühte sich in Hälfte zwei um Schadensbegrenzung und traf wie schon im ersten Durchgang den Pfosten. Nürnberg indes schaltete ob des klaren Spielstands nun in den Verwaltungsmodus. (sid/vb)