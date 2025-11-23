Botschaft an Nagelsmann: Bayern-Youngster (17) hofft auf WM-Chance

Jungstar Lennart Karl hat erstmals öffentlich seine Hoffnung auf eine WM-Nominierung kundgetan. Er fokussiere sich „jetzt eigentlich nicht“ auf das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. „Ich probiere einfach, Vollgas zu geben“, sagte der 17-Jährige bei DAZN nach dem 6:2 des FC Bayern München gegen den SC Freiburg am Samstag: „Dann muss ich schauen, was Julian macht. Daher hoffe ich, dass es klappt.“

In der jüngsten Länderspielpause war Karl erstmals bei der U21 dabei, Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der WM-Qualifikation noch auf den Shootingstar verzichtet. Wenn es nicht klappe mit der WM, „dann muss es immer weitergehen“, sagte Karl nun: „Oder es wird halt wieder die U21 wie letztes Mal.“

Die Lobeshymnen von allen Seiten sind dem Youngster jedenfalls nicht verborgen geblieben. „Ich hoffe, ich begeistere jeden. Es macht mich glücklich, wenn jeder gut über mich redet“, sagte Karl, nachdem er gegen Freiburg einen Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet hatte, bei Sky: „Ich traue mich einfach sehr viel. Ich habe keine Angst vor den Gegenspielern.“

„Natürlich kann man mich mit Messi vergleichen“

Eine Hilfe ist für Karl auch Bayerns Trainer Vincent Kompany. Was der Coach ihm mitgebe? „Wenn ich so weiter trainiere, kann es natürlich groß werden“, berichtete Karl. Wenn er sich im Training aber ausruhe, „dann gibt er mir natürlich keine Einsätze mehr. Deswegen immer Vollgas geben – und dann wird es alles schon.“

Sein Vorbild, betonte Karl, sei Weltstar Lionel Messi. „Natürlich kann man mich mit Messi vergleichen, das sagen sehr viele, aber ich würde nicht sagen, dass ich mit Messi verglichen werde“, betonte der Münchner, „weil natürlich ist Messi ganz weit oben, da habe ich noch einen langen Weg.“

Am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) kann er den nächsten Schritt machen, da steigt das Gipfeltreffen in der Champions League bei Englands Spitzenreiter FC Arsenal – mit Karl? Der Senkrechtstarter griff sich spät im Spiel an die Hüfte und musste mit Schmerzen vom Platz (71.) – und gab später Entwarnung. „Alles gut“, sagte er.