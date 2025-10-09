Boss schwärmt: Darum ist Kompany „der perfekte Trainer“ für Bayern

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat die Rolle von Vincent Kompany im überragenden Saisonstart des Rekordmeisters hervorgehoben. Der Belgier mache einen „grandiosen Job“, sagte Freund nach zehn Siegen aus zehn Spielen bei ServusTV und bezeichnete Kompany als „perfekten Trainer“.

Die gute Teamchemie sei ihm und dem Trainerteam zu verdanken. Kompany habe auf „so einem hohen Niveau“ gespielt, dass er die Gedanken der Spieler verstehe. „Er ist extrem ehrgeizig, das sind aber die Spieler auch. Die wollen Spiele gewinnen, die wollen Titel gewinnen und er weiß, wie sie sich in verschiedenen Situationen fühlen, wie er sie anpacken muss“, lobte Freund: „Er hat einfach eine richtig, richtig gute Beziehung zu den Burschen und lässt attraktiven Fußball spielen.“

Freund: Bei Bayern wurde „noch nie so viel gelaufen“

Die Bayern seien eine „Einheit“ und das Team folge dem Trainer. „Die Basis von allem ist, dass hart gearbeitet wird, aber auch, dass sie auch Spaß haben“, sagte Freund: „Ich glaube, bei Bayern München wurde noch nie so viel gelaufen, noch nie so viel gesprintet. Aber den Jungs macht das nichts aus, weil sie miteinander Spaß haben.“

Die mediale Skepsis und die „Show“, die es bei der Vorstellung des Nachfolgers von Thomas Tuchel im Sommer 2024 gegeben hatte, gehören dazu. Doch „am Ende haben wir den perfekten Trainer gefunden, der hoffentlich sehr lange bei Bayern München bleibt“, sagte Freund. (sid/sd)