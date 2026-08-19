Bornauws HSV-Wechsel hat Folgen für Gladbach-Star: „Ich wollte nicht weinen“

Mit der Verpflichtung von Sebastiaan Bornauw auf Leihbasis von Leeds United hat der HSV nicht nur eine wichtige Transfer-Baustelle in der Abwehr geschlossen. Der Deal brachte auch den Wechsel eines anderen Bundesliga-Spielers ins Rollen. Leeds hat durch Bornauws Abgang nun Platz für Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer verlässt die Fohlen nach elf Jahren. Im Abschiedsvideo, das in den sozialen Medien gepostet wurde, ließ er seinen Emotionen freien Lauf.

Zehn Millionen Euro lassen sich die Engländer Elvedi kosten. In Leeds trifft der Schweizer Nationalspieler auf seinen ehemaligen Gladbacher Trainer Daniel Farke. Der musste mit dem Bornauw-Wechsel erst einmal Platz im Kader schaffe, ehe auch der Transfer von Elvedi bekanntgegeben werden konnte. Nun hat Farke seinen Wunschspieler und dieser wechselt nach elf Jahren erstmals wieder den Verein.

Elvedi weint in seinem Abschiedsvideo

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„Man muss zwar vorsichtig mit dem Wort sein, aber Nico Elvedi ist eine echte Borussia-Legende“, sagte Borussia-Sportchef Rouven Schröder, der betonte, dass es der „ausdrückliche Wunsch“ des Spielers war, noch einmal eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Elvedi selbst wendete sich in einem emotionalem Abschiedsvideo an die Fans.

„Eigentlich wollte ich nicht weinen“, beginnt er das Video unter Tränen. „Es fälllt mir richtig schwer, die richtigen Worte zu finden.“ Immer wieder muss er schlucken, weil seine Stimme stockt. Seine Finger bewegen sich sichtbar angespannt immer wieder aufeinander. Er erzählt, wie er mit 18 Jahren nach Gladbach kam, wie ihm der Verein ans Herz gewachsen ist und wie viele Freunde er in der Zeit gefunden hat. Er spricht von Familie. Immer wieder pausiert er kurz, als ihm die Tränen kommen. Zum Ende kündigt er einen persönlichen Abschied „vor der Kurve“ an.

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Itakura soll nach Gladbach zurückkehren

Sein Nachfolger soll derweil ein alter Bekannter werden, mit dem Elvedi in Gladbach zusammen verteidigte. Ko Itakura spielte schon von 2022 bis 2025 für die Borussia, ehe es in zu Ajax Amsterdam zog. Das berichten Medien übereinstimmend. Zu einem Wiedersehen würde es dann erst bei Elvedis Fan-Abschied im Stadion kommen.