Carlos Alberto Parreira gilt als WM-Ikone. Der 83-Jährige kämpft seit Jahren gegen Lymphdrüsenkrebs und wurde in Rio in ein Krankenhaus eingeliefert.

Brasiliens Fußball sorgt sich um WM-Ikone Carlos Alberto Parreira. Der frühere Weltmeister-Coach wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Rio de Janeiro eingeliefert. Der 83-Jährige, der 1994 mit der Seleção bei der WM in den USA triumphiert hatte, kämpft seit knapp drei Jahren gegen das Hodgkin-Lymphom, einen bösartigen Tumor des Lymphsystems.

Schon vor dreieinhalb Jahren bangte die Fußballwelt während eines WM-Turniers um einen Brasilianer. Der damals 82 Jahre alte Pelé verstarb seinerzeit nur wenige Tage nach dem WM-Finale in Katar an Organversagen als Folge eines fortgeschrittenen Darmkrebses.

Keine Angaben zur Gesundheit von Carlos Alberto Parreira

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Zum Gesundheitszustand Parreiras wollte das Hospital Samaritano Barra zunächst „zum Schutz der Privatsphäre“ keine näheren Angaben machen. Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen hatte im Januar 2024 über den Verband CBF seine Erkrankung publik gemacht, nachdem er sich bereits vier Monate lang einer Chemotherapie unterzogen hate.

Parreira betrat als Konditionstrainer von Mario Zagallo bei Brasiliens Triumph 1970 erstmals die WM-Bühne. Als verantwortlicher Coach betreute er neben der Seleção (1994, 2006) bei Weltmeisterschaften noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Südafrika.

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Bei der WM 2014 erlebte der damalige Technische Direktor der Seleção das 1:7-Debakel gegen Deutschland als bitteren Karriere-Schlussakt. Bei dem gerade erst begonnenen Turnier trennte sich Brasilien zum Auftakt mit 1:1 von Marokko. (sid/sil)