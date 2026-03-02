„Dieser Blödmann!“ DFB ermittelt vor HSV-Spiel gegen Leverkusen-Boss

Nach einer verbalen Entgleisung von Leverkusen–Boss Fernando Carro gegen den Schiedsrichter hat sich vor dem Nachholspiel beim HSV am Mittwoch (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) der Deutsche Fußball-Bund eingeschaltet.

„Der Kontrollausschuss untersucht den Vorgang“, sagte ein DFB-Sprecher. Carro hatte im Anschluss an das 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05 in den Katakomben über Schiedsrichter Tobias Stieler geschimpft und „Wo ist Stieler, dieser Blödmann?“ gerufen.

Carro rief: „Wo ist Stieler, dieser Blödmann?“

Auslöser war eine Szene in der 67. Minute: Nach einer Ecke sah Carro im Strafraum ein klares Foul an einem Bayer-Spieler, aus dem Mainz den Konter zum 1:0 einleitete. „Ein Mainzer zieht ihn runter. Für mich ist das ein klarer Elfer“, sagte Carro dazu. „Ich habe den Schiri gefragt: Warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? Die Antwort: Der Videoassistent meinte, es sei eine 50:50-Situation, beidseitiges Ringen. Ich habe es anders gesehen.“ Bayer Leverkusen teilte auf Anfrage mit, sich zunächst gegenüber dem DFB zu äußern, bevor er sich öffentlich äußert. (dpa/ea)