Blitz-Debüt nach wenigen Tagen: BVB-Neuzugang rückt sofort in die Startelf

Angesichts seiner Personalprobleme in der Abwehr setzt Trainer Niko Kovac bei Borussia Dortmund auf Soforthilfe durch den Neuzugang Aaron Anselmino. Der Argentinier, den der BVB am Mittwoch auf Leihbasis vom FC Chelsea verpflichtet hatte, ist als Ersatz für den rotgesperrten Filippo Mane in der Dreierkette vorgesehen. „Wahrscheinlich werden wir mit Aaron auffüllen“, kündigte Kovac vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin an

Der U20-Nationalspieler habe „sehr großes Potenzial“, brauche aber eigentlich „ein bisschen Eingewöhnungszeit“. Dennoch zeigte sich der BVB-Coach überzeugt: „Er ist sehr zweikampfstark, sehr bissig, sehr griffig und wird uns von Beginn an helfen.“ Kovac muss weiter auf die verletzten Innenverteidiger Niklas Süle, Emre Can und Nico Schlotterbeck verzichten. Wieder im Training ist Außenverteidiger Julian Ryerson, der wegen Wadenproblemen zum Saisonauftakt gefehlt hatte.

Kovac will nichts von einem Beier-Transfer wissen

Nicht äußern wollte sich der Trainer zum möglichen Neuzugang Fabio Silva. Der Portugiese von den Wolverhampton Wanderers könnte eine Ergänzung zum Topstürmer Serhou Guirassy bilden. „Es gibt noch nichts Neues, deshalb können wir auf diese Personalie nicht eingehen“, sagte Kovac.

Von einem angeblich bevorstehenden Abgang von Maximilian Beier, für den laut Medienberichten der FC Brentford 70 Millionen Euro geboten haben soll, wollte er nichts wissen. „Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, ein großes deutsches Talent“, betonte der Coach, „er möchte nicht weg, und ich möchte nicht, dass er weggeht.“ (sid/hen)