Bleibt Upamecano beim FC Bayern? Präsident Hainer ist „optimistisch“

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ist zuversichtlich, dass der heiß umworbene Abwehrchef Dayot Upamecano auch über den kommenden Sommer hinaus beim Rekordmeister spielen wird. „Ich bin da optimistisch. Alles was ich höre, auch wenn ich selber mit ihm spreche: Es gefällt ihm unheimlich gut bei Bayern München, er fühlt sich unheimlich wohl, fühlt sich auch mit dem Trainer unheimlich wohl. Dies sieht man auch an seiner Leistung“, sagte Hainer am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung des Rekordmeisters zum Thema Demenz.

Deshalb hoffe er „natürlich, dass es klappt bei uns. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss der Vertrag erst unterschrieben sein“, so Hainer. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft am Saisonende aus. Einige europäische Topklubs, unter anderem Real Madrid und Paris Saint-Germain, sollen Interesse am 27 Jahre alten Franzosen haben. Für Hainer kommt dies aber nicht überraschend, „wenn so ein Spieler wie er, der so gut spielt, auch von anderen Vereinen umworben wird“.

Upamecano fühlt sich bei Bayern wohl

Upamecano hatte zuletzt die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. „Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft“, sagte er bei L’Équipe.

Das könnte Sie auch interessieren: Nationalspieler spricht über „vielleicht schwierigste Phase meiner Karriere“

Er habe „immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen“, ergänzte der Abwehrspieler. Er stehe „bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind.“ (sid/fwe)