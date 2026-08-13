Malaga wollte die Entscheidung vom Punkt, Fulham nicht – und verlor. Die Begründung für den vorzeitigen Abschied des Premier-League-Klubs.

Das hat es in der Geschichte des Fußballs auch noch nicht oft gegeben: Eine Mannschaft verweigert ein Elfmeterschießen und verliert ein Finale. Genau das ist am Mittwochabend geschehen.

Da trugen nämlich der FC Malaga aus Spanien und Premier-League-Klub Fulham das Endspiel um den sogenannten Trofeo Costa Del Sol aus, einen Freundschafts-Wettbewerb. Lange führten die Engländer, in der Nachspielzeit allerdings glich Malaga per Elfmeter zum 2:2 aus.

Fulham wollte den Rückflug nach England nicht verpassen

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Eine Verlängerung war nicht vorgesehen. Und ein Elfmeterschießen? Darüber herrschte Uneinigkeit. Wie der FC Malaga nach dem Spiel mitteilte, sei dies eingeplant gewesen. Fulham widersprach auf X: Man können bestätigen, dass die Vereine vor dem Spiel vereinbart hätten, dass es im Falle eines Unentschiedens keine Entscheidung vom Punkt geben werde.

Und genauso handelten die Londoner auch: Anstatt ins Elferschießen zu gehen, verließen sie den Platz. Offenbar, so berichteten verschiedene Medien, um ihren Rückflug nach England noch zu erreichen.

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Malaga erklärte sich derweil selbst zum Sieger. Und nahm die bizarren Szenen mit Humor. Wie auf Instagram zu sehen war, trat Stürmer Eneko Jauregi trotzdem zum Elfer an – und traf unter dem großen Jubel der Fans ins leere Tor. (max)