Bitterer Stimmungs-Test für die DFB-Stars: Kaum ein Deutscher glaubt an WM-Titel

Deutschland als Fußball-Weltmeister 2026 – daran glauben aktuell hierzulande nur die Wenigsten. Das hat nun eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des „stern“ und von „RTL Deutschland“ ergeben. Demnach glaubt nicht einmal jeder Zehnte (acht Prozent) nach den wankelmütigen Auftritte seit der Heim-EM an den Gewinn des fünften Sterns.

Rund ein Viertel (27 Prozent), und damit der größte Teil der Deutschen, rechnet der Erhebung zufolge mit dem Aus im Viertelfinale, das die DFB-Auswahl auch im vergangenen Sommer bei der EM ereilt hatte. Etwa jeder Fünfte (18 Prozent) traut dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann immerhin das Halbfinale, acht Prozent sehen Deutschland als neuen Vize-Weltmeister. Nur jeder Zwanzigste (5 Prozent) erwartet dagegen schon ein erneutes Aus in der Vorrunde wie in Katar 2022 und in Russland 2018.

Unter den Fußballinteressierten ist der Anteil der Optimisten ein wenig höher als in der Gesamtbevölkerung. Von dieser Gruppe glauben 13 Prozent, dass die DFB-Elf bei dem Mega-Event in Kanada, Mexiko und den USA den Titel holt. Die Daten wurden wenige Tage nach dem überzeugenden 6:0 im Qualifikationsspiel gegen die Slowakei erhoben – doch auch die Gala, die dem Team das WM-Ticket bescherte, weckte bei den insgesamt 1007 Befragten offenbar nur wenig Hoffnung. (sid/jh)