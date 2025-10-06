Bittere Nachricht: Hamburger Torjäger fehlt Stuttgart wochenlang

Der VfB Stuttgart muss für längere Zeit auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem 27-Jährigen wurde eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert, wie der Bundesligist einen Tag nach seinem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim mitteilte.

Demirovic könne bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nähere Details nannte der VfB nicht. Der bosnische Nationalstürmer dürfte den Schwaben laut Sky sechs bis acht Wochen fehlen.

Demirovic steht bereits bei fünf Pflichtspieltoren

Nach dem Wechsel von Shootingstar Nick Woltemade zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav war Demirovic, der gebürtiger Hamburger ist und in der Jugend für den HSV gespielt hat, zuletzt die zentrale Figur in der Offensive des DFB-Pokalsiegers. Fünf Pflichtspieltore stehen in dieser Saison bislang für ihn zu Buche.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte gegenüber Sky: „Auch wenn die Lage jetzt zunächst einmal suboptimal ist, werden wir uns der Situation nicht ergeben, sondern ganz offensiv das Beste daraus machen.“

In der Bundesliga ist der Tabellenvierte aus Stuttgart nach der Länderspielpause am 18. Oktober beim VfL Wolfsburg zu Gast. (dpa/sd)