Bitter für Dortmund: Chelsea schnappt dem BVB einen Star weg

Borussia Dortmund muss in der Winter-Transferperiode einen überraschenden Abgang verkraften. Abwehrspieler Aarón Anselmino muss den BVB nach nur einem halben Jahr wieder verlassen, weil sein Stammklub ihn zurück haben will.

Der Argentinier steht nach nur sechs Monaten beim BVB vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Der Londoner Premier-League-Klub hat eine entsprechende Klausel aktiviert, wie die Transferexperten David Ornstein und Fabrizio Romano und „The Athletic“ übereinstimmend berichteten. Auch Recherchen des „Kicker“ decken sich mit diesen Informationen. Demnach habe Borussia Dortmund die entsprechende Klausel annehmen müssen, um Anselmino überhaupt bekommen zu können.

Anselmino wurde eigentlich für ein Jahr ausgeliehen

Der BVB hatte den 20 Jahre alten Innenverteidiger im vorigen Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Er war geholt worden, um Personalsorgen in der Abwehr zu beheben. Anselmino kam auch am Samstag beim Dortmunder 3:0 beim 1. FC Union Berlin als Einwechselspieler ab der 69. Minute zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er bislang sechs Bundesligaspiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Vor zweieinhalb Wochen hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch gesagt: „Ich glaube, dass es für alle Beteiligten Sinn macht, dass Aaron auch in der Rückserie bei Borussia Dortmund bleibt. Er hat seinen Wert für uns in der Hinrunde bereits deutlich unter Beweis gestellt.“ Er helfe damit „uns, sich selbst – und damit auch Chelsea.“

Das könnte Sie auch interessieren: Feueralarm! Komplettes Bundesliga-Stadion geräumt

Es darf nun davon ausgegangen werden, dass Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt noch aktiv wird, um Ersatz für Anselmino, der zu verpflichten. Mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Emre Can und Niklas Süle stehen Trainer Niko Kovac aktuell fünf Verteidiger für die Dreierkette zur Verfügung. Hinzu kommt noch das 20 Jahre junge italienische Talent Filippo Mane, das am 1. Spieltag beim 3:3 gegen St. Pauli allerdings erhebliche Probleme hatte und anschließend nur noch zweimal in der Bundesliga kurz vor dem Schlusspfiff eingewechselt wurde. Interesse soll der BVB am Franzosen Jérémy Jacquet (20, Stade Rennes) haben. (fa/dpa)