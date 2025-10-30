„Bitte spielt gegen uns“: Fußball-Zwerg San Marino lacht über Liverpool

Nach der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Pflichtspielen schlägt sich der FC Liverpool nicht nur mit einer handfesten sportlichen Krise herum – sondern inzwischen auch mit Hohn und Spott auf Social Media. „Bitte spielt gegen uns“, postete ein bekannter und reichweitenstarker Fanaccount der Nationalmannschaft von San Marino auf der Plattform X unter einen Beitrag des englischen Meisters, der über die 0:3-Niederlage gegen Crystal Palace am Mittwoch und damit das Ausscheiden im Achtelfinale dem League Cup informierte.

Damit nicht genug, die Macher des Accounts legten nach: Ein eigener Beitrag greift ein bekanntes Internetmeme auf, das einen Jungen zeigt, der ohne Brille nur das Logo von San Marinos Nationalmannschaft erkennen kann, welches sich mit Sehhilfe dann aber als das Wappen des FC Liverpool entpuppt. San Marino liegt aktuell auf dem 210. und damit letzten Platz in der FIFA-Weltrangliste.

Wochenlanger Liverpooler Negativlauf

Der englische Topklub kämpft seit Wochen mit einem Negativlauf, in der Liga hat das Team von Trainer Arne Slot zuletzt viermal nacheinander verloren.

Der einzige Sieg in den zurückliegenden sieben Pflichtspielen gelang in der vorigen Woche in der Champions League bei Eintracht Frankfurt (5:1). (sid/sd)