Bis Ende der neuen Saison: Wenn die DFL will: Regel mit fünf Auswechslungen verlängert

Die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Regeländerung für fünf Auswechselungen in Fußballspielen hat bis in den Sommer 2021 Bestand. Der Vorstand des regelgebenden International Football Association Board (Ifab) entschied am Mittwoch die Verlängerung der eigentlich nur für dieses Jahr geplanten Maßnahme.

Möglich sind fünf Wechsel pro Team demnach in allen Wettbewerben, die bis zum 31. Juli 2021 beendet werden sollen, sowie in internationalen Wettbewerben, die im Juli und August 2021 geplant sind. Dazu zählt auch die EM 2021 (11. Juni bis 11. Juli 2021). Maßgebend für die Anwendung der Regel sind die Verbände.

Final entscheidet die DFL über die Verlängerung

Ob die Verlängerung der Regel auch in der Bundesliga angewendet wird, entscheidet deshalb die Deutsche Fußball Liga. Der Weltverband FIFA teilte mit: „Der Hauptgrund für die vorübergehende Änderung (...) waren die Auswirkungen des dicht gedrängten Wettbewerbskalenders und der Spiele bei mitunter großer Hitze auf das Wohlbefinden der Spieler.“ Eine Prüfung habe gezeigt, „dass die Beweggründe für die vorübergehende Änderung weiterhin bestehen und die Auswirkungen auf das Wohl der Spieler aus folgenden Gründen vermutlich auch 2021 spürbar sein werden“.

Am Wortlaut der vorübergehenden Änderung ändert sich nichts. Jedem Team stehen nur drei Gelegenheiten für Auswechslungen zur Verfügung, wobei eine in der Halbzeitpause vorgenommene Auswechslung nicht als eine der drei gilt.