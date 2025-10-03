Bis 2030: Bayer Leverkusen verlängert mit „tragender Säule“

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit dem argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers gilt bis zum 30. Juni 2030.

Palacios, der ursprünglich bis 2028 an Leverkusen gefunden war, fehlt aktuell wegen einer Adduktorenverletzung.

Neuer Bayer-Vertrag für Weltmeister Palacios

„Exequiel Palacios hat sich seit seiner Verpflichtung 2020 zu einer tragenden Säule unserer Werkself entwickelt“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes. „Er war einer der Leistungsträger in den zurückliegenden Jahren und wird auch künftig viel Verantwortung übernehmen beim Aufbau einer erfolgshungrigen und titelfähigen Mannschaft.“

Palacios war im Januar 2020 von River Plate aus Buenos Aires zu Bayer 04 gewechselt. Mit Leverkusen gewann der 26-Jährige 2024 unter Trainer Xabi Alonso die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. (sid/sd)