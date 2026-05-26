„Bin nicht total eitel“: Ex-HSV-Trainer Thioune spricht über Haartransplantation

Werder-Trainer Daniel Thioune spricht offen über seine Haare. Nach seiner Freistellung in Düsseldorf ließ er nachhelfen – mit Eitelkeit habe das für ihn aber nichts zu tun.

Daniel Thioune hat eine kräftezehrende Saison hinter sich. Mit Werder Bremen kämpfte der Trainer in der Fußball-Bundesliga gegen den Abstieg.

Thioune: Eingriff nach Freistellung in Düsseldorf

Nun sprach der 51-Jährige offen über einen Eingriff an seinen Haaren. Vornehmen ließ Thioune diesen bereits vor Beginn seines Engagements bei den Norddeutschen.

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„Ich mache da kein Geheimnis draus: Ich habe die Zeit nach meiner Freistellung in Düsseldorf genutzt, um mein Haar etwas voller aussehen zu lassen“, sagte Thioune der „Bild“.

Thioune: „Mir waren meine Haare schon immer wichtig“

Mit Eitelkeit habe das nach seinen Worten nichts zu tun. „Mir waren meine Haare schon immer wichtig, habe sie zu meiner aktiven Profi-Zeit gerne gefärbt“, sagte der Werder-Trainer.

Auf die Frage nach Eitelkeit erklärte Thioune, dass er sich in seiner Haut schon wohlfühlen wolle. Auch sein Hobby Joggen spielt dabei eine Rolle.

„Ich möchte lieber wie meine Spieler aussehen“

„Es fühlt sich deutlich besser an, mit zehn Kilo weniger unterwegs zu sein. Ich möchte lieber wie meine Spieler und nicht wie der Ball aussehen“, sagte der Ex-HSV-Trainer.

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Trotzdem definiere er sich nicht über sein Aussehen. „Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich total eitel bin und mich über mein Erscheinungsbild definiere“, sagte der 51-Jährige.

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Haartransplantationen sind im Fußballgeschäft keine Seltenheit. Unter anderem haben auch Erfolgscoach Jürgen Klopp und Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes sich die Haare verschönern lassen. (dpa/mp)