„Bin der festen Überzeugung“: Klopp schlägt eine neue deutsche Liga vor

Neue Liga für mehr Talente? Jürgen Klopp will die Ausbildung im deutschen Fußball revolutionieren.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland eine eigene U21-Liga brauchen. In England gibt es sie: die Premier League 2“, sagte der 58-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag: „Ich möchte, dass wir die Ausbildungszeit verlängern. Das schafft einen neuen Spielermarkt und einen neuen Trainermarkt.“

Klopp: „Das ist in dieser Form nicht gut“

Für Klopp endet die „Ausbildung in Deutschland zu früh. Wir hören zu früh auf, den Spielern Chancen zu geben, und schätzen Spieler mit 18 oder 19 Jahren ein, ob sie es draufhaben oder nicht. Das ist in dieser Form nicht gut“, sagte der Head of Global Soccer bei Red Bull: „Wir können doch einem 18- oder 19-Jährigen, der in der 3. Liga geparkt wird, nicht sagen, dass er mit dem Fußball aufhören sollte, weil er sich dort gegen 25- oder 26-Jährige nicht durchsetzen kann, die körperlich viel robuster sind.“

Klopp: „Wir müssen den Jungs helfen“

Klopp glaubt, dass es mit dem angestrebten WM-Titel 2026 für Deutschland „schwierig“ werde, „weil Spanien, Frankreich, Portugal und Holland es sehr gut machen. Sie haben ein großes Repertoire an hervorragenden Spielern. Und da sind wir wieder beim Thema Ausbildung: Ich glaube nicht, dass du per se Talent hast, sobald du in Madrid, Paris, Porto oder Amsterdam geboren wirst“, sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer:

„Da wird besser gearbeitet, was für den deutschen Fußball bedeutet, dass er Dinge ändern muss. Die Jungs, über die wir reden, müssen lernen, und dabei müssen wir ihnen helfen. Und nicht von ihnen verlangen, dass sie mit 18 wissen, worum es geht.“(sid/abl)