„Bin an dem Punkt angelangt…“: Bellingham-Nachricht schockt Real-Fans

Schock für England und Fans von Real Madrid! Topstar Jude Bellingham wird sich nach der Klub-WM einer lange überfälligen Schulter-OP unterziehen. Das bestätigte der 21-Jährige am Rande des Turniers in den USA, an dem er mit den Königlichen teilnimmt.

Bellingham hatte sich die Schulter in einem Ligaspiel im November 2023 ausgerenkt. Seither spielt er mit einem Stützband unter dem Trikot. Nach dem erwarteten Eingriff dürfte er den Saisonstart von Madrid Mitte August verpassen.

„Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen, andere Spieler daran herumzerren zu lassen und es ständig wieder neu einrichten zu müssen“, sagte Bellingham nach dem 3:1 mit Real im Gruppenspiel gegen Pachuca CF aus Mexiko in Charlotte.

Also werde er sich „ein paar Tage nach dem Finale“ operieren lassen, ergänzte der frühere Dortmunder. „Ich bin darüber sehr froh, ich warte schon eine ganze Weile. Ich bin mit meiner Geduld am Ende.“

Bellingham wird wohl auch WM-Quali-Spiele verpassen

Die Erholungsphase nach dem Eingriff dürfte etwa zwölf Wochen dauern. Damit droht Bellingham auch die WM-Qualifikationsspiele mit England im September gegen Andorra und Serbien zu verpassen.

Bellingham hatte gegen Pachuca einen Tag nach dem Premierentreffer seines jüngeren Bruders Jobe für seinen Ex-Klub Borussia Dortmund ebenfalls getroffen. „Alle haben mich gestern geneckt und gesagt, er sei besser als ich. Ich musste etwas tun“, meinte Bellingham: „Jetzt steht es 1:1 und wir werden sehen, was der Rest des Turniers bringt.“ (sid/vb)