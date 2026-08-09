Bewegender Abend für Inter Miami: Nach dem Tod von Lionel Messis Vater Jorge gedachte der Klub seinem Kapitän mit Schweigeminute und Trauerflor. Freund Rodrigo de Paul setzte nach seinem Treffer ein besonders emotionales Zeichen.

Inter Miami hat im ersten Spiel nach dem Tod von Lionel Messis Vater Jorge sein tiefes Mitgefühl ausgedrückt. Vor dem Anpfiff des Gruppenspiels im Leagues Cup gegen Monterrey gab es eine Schweigeminute. Außerdem liefen alle Spieler mit Trauerflor auf. Messis Nationalmannschaftskollege und guter Freund Rodrigo de Paul zog nach dem Führungstreffer sein Trikot mit der Nummer sieben aus und streifte sich stattdessen Messis Trikot mit der Nummer zehn über.

Messi war am Samstag nach Argentinien gereist, nachdem sein Vater im Alter von 68 Jahren in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario verstarb. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Die Beerdigung von Jorge Messi soll am Sonntag im engsten Familienkreis in Pérez, einer Ortschaft in der Nähe seiner Geburtsstadt Rosario nördlich von Buenos Aires, in Anwesenheit von Lionel Messi und seiner Familie stattfinden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus offiziellen lokalen Quellen erfuhr.

„Unsere Herzen sind bei unserem Kapitän Leo und der gesamten Familie Messi“, schrieb Inter Miami in einer Stellungnahme. In Abwesenheit des argentinischen Superstars lief es für den Meister der MLS sportlich nicht nach Plan. Trotz der zwischenzeitlichen Führung durch de Paul (32.) gab es gegen CF Monterrey noch eine 1:2-Niederlage. Nach dem Sieg zum Auftakt hat Miami in seiner Gruppe aber weiter eine Chance aufs Weiterkommen. (sid/mp)