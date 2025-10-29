„Besser, wenn ich gehe!“ Real-Star Vinicius entschuldigt sich nach Eklat

Real Madrids Starangreifer Vinicius Junior hat sich für seinen Wutausbruch im Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) entschuldigt. Der Brasilianer nahm in einem Statement in den Sozialen Medien Stellung zu seinem Verhalten am vergangenen Sonntag und gab sich reumütig.

„Heute möchte ich mich bei allen Fans von Real Madrid für meine Verhaltensweise bei meiner Auswechslung entschuldigen“, leitete Vinicius sein Statement ein. Er habe dies während des Trainings bereits persönlich getan, wolle sich auf diesem Wege aber noch einmal auch bei seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.

Vinicius will „jede Sekunde für das Wohl von Real kämpfen“

„Manchmal überkommt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Ehrgeiz beruht auf meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht“, sagte der 25-Jährige. Er wolle weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid kämpfen, „so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe“.

Vinicius hatte bei seiner Auswechslung durch Trainer Xabi Alonso gebrüllt: „Es ist besser, wenn ich gehe!“ Dann war er wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt. Erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück.(sid/fwe)